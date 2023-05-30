Відключення світла можуть незабаром повернутися: українців закликали бути готовими

"Укренерго" вже довелося звертатися за аварійною допомогою до Європи

Українцям варто бути готовими до того, що влітку їм знову доведеться зіткнутися із відключеннями світла.

Про це в ефірі єдиного марафону новин заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, програма переходу на LED-лампи дозволила заощадити частину потужностей генерації, проте цього ще недостатньо, щоб повністю покрити попит.

"На жаль, зараз є ситуація, коли в липні-серпні цілком можливо доведеться застосовувати відключення, як інструмент балансування енергосистеми", — сказав він.

Харченко додав, що зараз генерації недостатньо, щоб покрити попит у піковий годинник і кілька днів тому "Укренерго" було вимушено вимагати аварійну допомогу в Румунії та Польщі.

Як повідомлялося раніше, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявляв, що дефіцит енергії влітку неминуче станеться, проте відомство має кілька варіантів його компенсації. Водночас він зазначив, що відключення споживачів у цьому списку є останнім із можливих варіантів.

Попри це, він закликав користувачів економити електрику, особливо в години пікових навантажень.