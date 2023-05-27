Заплатимо як у Польщі? Нардеп підказав тарифну модель по електроенергії для українців

Нардеп запропонував скористатися досвідом Польщі

В Україні незабаром планують підняти тарифи на електроенергію для населення, проте у Верховній Раді не в усьому згодні з позицією НКРЕКП щодо нових цін.

Про це "Телеграфу" розповів перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Навіть у сусідній Польщі є градації. Не розумію, чому ми не можемо переймати цей досвід", — сказав він.

За його словами, там є соціальний тариф для споживачів, які витрачають до 2 тисяч кВт-год на рік, тобто близько 170 кВт-год на місяць. Щодо України, то соціальний тариф можна встановити на рівні 100-150 кВт-год.

"Якщо людина має достатню зарплату і її можна віднести до умовно середнього класу, це призведе до підвищення плати на 200-300 грн. Не такі великі гроші. А про багатих я взагалі мовчу", — зазначив нардеп.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Це – політично та соціально небезпечна тема": Олексій Кучеренко про тарифи на електроенергію.

Як повідомлялося раніше, уряд планує підняти вартість електрики до 2,88 гривні за кВт-годину. Причиною цього називають великі пошкодження, які отримала енергосистема після початку повномасштабного вторгнення росіян.