Заплатим как в Польше? Нардеп подсказал тарифную модель по электроэнергии для украинцев

Нардеп предложил воспользоваться опытом Польши

В Украине в скором времени планируют поднять тарифы на электроэнергию для населения, однако в Верховной Раде не во всем согласны с позицией НКРЭКУ относительно новых цен.

Об этом "Телеграфу" рассказал первый заместителем главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Даже в соседней Польше есть градации. Не понимаю, почему мы не можем перенимать этот опыт", — сказал он.

По его словам, там есть социальный тариф для потребителей, которые тратят до 2 тысяч кВт⋅ч в год, то есть около 170 кВт⋅ч в месяц. Что касается Украины, то социальный тариф можно установить на уровне 100-150 кВт⋅ч.

"Если у человека есть достаточная зарплата и его можно отнести к условно среднему классу, это приведет к повышению платы на 200-300 грн. Не такие большие деньги. А о богатых я вообще молчу", — отметил нардеп.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Это – политически и социально опасная тема": Алексей Кучеренко о тарифах на электроэнергию.

Как сообщалось ранее, правительство планирует поднять стоимость электричества до 2,88 гривны за кВт-час. Причиной тому называется обширные повреждения, которые получила энергосистема после начала полномасштабного вторжения россиян.