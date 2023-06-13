Тариф остается убыточным: на Банковой сделали важный намек по ценам на электричество

Сейчас каждый киловатт электроэнергии — это не просто убыток, а огромная доплата

Повышение цен на электроэнергию в Украине необходимо для восстановления энергосистемы и чтобы страна смогла нормально пережить зиму в этом году. Однако даже после роста стоимости на свет тариф все еще остается убыточным.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу".

"Почему решено повышать стоимость электроэнергии? Благополучие гражданина и возможность жить во время войны – это приоритет номер один для власти. Но мы должны смотреть на шаг вперед. Не всегда решения легкие, иногда они бывают болезненными. Собственно, для того чтобы аккумулировать хоть какие-то ресурсы на восстановление нашей энергосистемы после разрушений, нужно хотя бы не устанавливать глубоко минусовые тарифы для государственных компаний", — сказал он.

Шурма объяснил, что сейчас каждый киловатт электроэнергии — это не просто убыток, а огромная доплата, поскольку себестоимость транспортировки электроэнергии больше значительно выше той стоимости, которую платили украинцы.

"То есть каждый киловатт электроэнергии, который продавал Энергоатом или Укргидроэнерго, по факту давал в минус в цене. Не в прибыли, а в цене. Поэтому нужно хоть как-то было сбалансировать эту систему", — подчеркнул замглавы ОП.

Благодаря повышению тарифов на электроэнергию в стране, по мнению Ростислава Шурмы, Украина сможет использовать эти ресурсы для того, чтобы более-менее нормально пройти следующую зиму.

"Мы посмотрели несколько кейсов, как правительства разных государств вели себя с ценами на энергоресурсы во время войн. К примеру, Израиль, понимая, что идет война, все же адаптировал цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. А были страны, которые играли в дешевый популизм, в частности, это Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, когда их энергосистемы терпели разрушения, принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, как происходит в Украине. Кончалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2-4 часа каждый день", — добавил он.

Если Украине не хочет оказаться в подобной ситуации, когда свет будет лишь 2-4 часа в день, то, как отмечает Шурма, государство должно принять решение, хоть и не очень приятное. Однако Шурма намекнул, что даже этого повышения все равно мало.

"Даже после повышения цен для населения она (стоимость электроэнергии, — Ред.) глубоко субсидирована, более чем в два раза", — подытожил Шурма.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: Каховскую ГЭС будем восстанавливать, в планах — стать энергетическим хабом Европы, — Ростислав Шурма об МВФ, налогах и месте Украины в мире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) назвали причиной повышения тарифов на электроэнергию необходимость восстановления энергосистемы после обстрелов.