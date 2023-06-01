В Украине подорожало электричество: простые советы, как сэкономить деньги

Есть несколько простых способов, чтобы сэкономить на электроэнергии

В Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию почти в два раза — до 2, 64 гривен/кВт-час. В связи с этим у многих потребителей встал вопрос о том, как бы экономить на электричестве.

На портале Unicef дали несколько советов по экономии электроэнергии. Потребителям советуют не только выключать свет или электроприборы из сети, но и использовать двузонные счетчики со специальным "экономным" тарифом.

Совет №1 — не используйте машину для сушки белья

После стирки вешайте белье сушиться на свежем воздухе, а не сушите его в специальной машине. В год такой прибор потребляет электричества столько, сколько энергосберегающий холодильник, стиральная и посудомоечная машины вместе взятые. Помимо экономии средств на оплату счетов за электричество, вы даете возможность белью избавиться от лишних запахов и не деформироваться.

Совет №2 — если есть возможность, используйте ноутбук, а не настольный компьютер

Ноутбуки в среднем потребляют 20 до 50 Вт электроэнергии, в то время как настольные компьютеры — от 60 до 200 Вт. Причина кроется в том, что ноутбук работает определенное время от батареи, а стационарный компьютер постоянно подключен к сети и непрерывно потребляет энергию. После того, как ваш ноутбук полностью зарядился, отключите его и зарядную станцию от сети.

Совет №3 — выключайте с розетки удлинители и другие приборы перед уходом из дома

Когда вы не пользуетесь удлинителем, он все равно потребляет энергию. Это называется фантомная нагрузка или "вампирская энергия". Многие виды электронных устройств и офисного оборудования, включая компьютеры, принтеры и зарядные устройства для телефонов, продолжают потреблять электроэнергию, даже когда они находятся в спящем режиме. Во время фантомной нагрузки может потребляться до 15% электричества.

Если вы не используете прибор, то лучше отключите его от розетки. Чтобы упростить задачу, вы можете использовать удлинители, которые могут отключить все приборы с помощью переключателя.

Совет №4 — используйте светодиодные (LED) лампы

Светодиодные лампы экономнее потребляют электроэнергию и служат дольше, чем лампы накаливания или галогенные лампы.

Совет №5 — заряжайте телефон в авиарежиме

Перед тем, как поставить смартфон на зарядку, переведите его в авиарежим. В таком режиме процесс зарядки батареи не замедляется поиском сигнала вышки сотовой связи, установлением вашего местоположения и другими базовыми функциями. Кроме того, чем больше яркость экрана, тем больше потребляется энергии, поэтому ее тоже следует поставить на минимум. Также энергию расходует виброзвонок, лучше всего использовать мелодию. Чем меньше функций задействовано в телефоне во время зарядки, тем меньше энергии он потребляет. А это экономит ваши деньги.

Совет №6 — выключайте свет, уходя из дома

Когда вы уходите на работу или по делам, не забывайте отключать свет в квартире. Не оставляйте включенным свет, к примеру, в ванной, или настольный светильник в спальне. Пока вас не будет дома, электричество все равно будет потребляться, что в конце месяца обязательно скажется на счетах за коммуналку.

Кроме того, двухзонные счетчики электроэнергии с "умным" тарифом помогают потреблять меньше энергии. В период с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии вполовину дешевле. В эти часы потребителям советуют запускать наиболее энергозатратные приборы: стиральные машинки, посудомойки, мультиварки, обогреватели и так далее. Это поможет уменьшить счет за электроэнергию в половину.

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