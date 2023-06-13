Тариф залишається збитковим: на Банковій зробили важливий натяк щодо цін на електрику

Зараз кожен кіловат електроенергії — це не просто збиток, а величезна доплата

Підвищення цін на електроенергію в Україні є необхідним для відновлення енергосистеми й щоб країна змогла нормально пережити зиму цього року. Однак навіть після зростання вартості на електрику тариф все ще залишається збитковим.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма в інтерв’ю "Телеграфу".

"Чому вирішено підвищувати вартість електроенергії? Добробут громадянина, і можливість жити під час війни – це пріоритет номер один для влади. Але ми повинні все-таки дивитись на крок вперед. Не завжди рішення є легкими, інколи вони бувають болючими. Власне, для того, щоб закумулювати хоч якісь ресурси на відбудову нашої енергосистеми після руйнувань, потрібно хоча б не встановлювати глибоко мінусові тарифи для державних компаній", — сказав він.

Шурма пояснив, що зараз кожен кіловат електроенергії — це не просто збиток, а величезна доплата, оскільки собівартість транспортування електроенергії значно вища за ту вартість, яку платили українці.

"Тобто, кожен кіловат електроенергії, який продавав Енергоатом чи Укргідроенерго, по факту давав в мінус в ціні. Не в прибутку, а в ціні. Тому потрібно хоча б якось було збалансувати цю систему", — наголосив заступник голови ОП.

Завдяки підвищенню тарифів на електроенергію в країні, на думку Ростислава Шурми, Україна зможе використати ці ресурси для того, щоб більш-менш нормально пройти наступну зиму.

"Ми подивилися декілька кейсів, як поводилися уряди різних держав з цінами на енергоресурси під час воєн. Наприклад, Ізраїль, розуміючи, що йде війна, все ж адаптував ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. А були країни, які грали в дешевий популізм, зокрема це Ірак, Ліван, Сирія, які під час війн, коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань, приймали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні, як є в Україні. Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому випадку 2-4 години щодня", — додав він.

Якщо Україні не хоче опинитися в подібній ситуації, коли світло буде лише 2-4 години на день, то, як зазначає Шурма, держава має прийняти рішення, хоч і не дуже приємне. Однак Шурма натякнув, що навіть цього підвищення все одно мало.

"Навіть після підвищення цін для населення вона (вартість електроенергії, — Ред.) глибоко субсидована, більш ніж удвічі", — підсумував Шурма.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: Каховську ГЕС будемо відновлювати, в планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), назвали причиною підвищення тарифів на електроенергію необхідність відновлення енергосистеми після обстрілів.