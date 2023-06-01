В Україні подорожчала електрика: прості поради, як заощадити гроші

Є кілька простих способів, щоб заощадити на електроенергії

В Україні з 1 червня підвищили тариф на електроенергію майже вдвічі — до 2, 64 гривень/кВт-годину. У зв’язку з цим у багатьох споживачів постало питання, як би економити на електриці.

На порталі Unicef дали кілька порад щодо економії електроенергії. Споживачам радять не лише вимикати світло або електроприлади з мережі, а й використовувати двозонні лічильники зі спеціальним "економним" тарифом.

Порада №1 — не використовуйте машину для сушіння білизни

Після прання вішайте білизну сушитися на свіжому повітрі, а не сушіть її у спеціальній машині. На рік такий прилад споживає електрики стільки, скільки енергозберігаючий холодильник, пральна та посудомийна машини разом узяті. Крім економії коштів на оплату рахунків за електрику, ви даєте можливість білизні позбутися зайвих запахів і не деформуватися.

Порада №2 — якщо є можливість, використовуйте ноутбук, а не настільний комп’ютер

Ноутбуки в середньому споживають 20 до 50 Вт електроенергії, тоді як настільні комп’ютери від 60 до 200 Вт. Причина полягає в тому, що ноутбук працює певний час від батареї, а стаціонарний комп’ютер постійно підключений до мережі та безперервно споживає енергію. Після того, як ваш ноутбук повністю зарядився, відключіть його та зарядну станцію від мережі.

Порада №3 — вимикайте з розетки подовжувачі та інші прилади перед виходом з дому

Коли ви не використовуєте подовжувач, він все одно споживає енергію. Це називається фантомне навантаження або "вампірська енергія". Багато видів електронних пристроїв та офісного обладнання, включаючи комп’ютери, принтери та зарядні пристрої для телефонів, продовжують споживати електроенергію, навіть коли вони перебувають у сплячому режимі. Під час фантомного навантаження може споживатись до 15% електрики.

Якщо ви не використовуєте прилад, краще відключіть його від розетки. Щоб спростити завдання, можна використовувати подовжувачі, які можуть вимкнути всі прилади за допомогою перемикача.

Порада №4 — використовуйте світлодіодні (LED) лампи

Світлодіодні лампи економніше споживають електроенергію і служать довше, ніж лампи розжарювання або галогенні лампи.

Порада №5 — заряджайте телефон в авіарежимі

Перед тим, як поставити смартфон на зарядку, переведіть його в авіарежим. У такому режимі процес заряджання батареї не сповільнюється пошуком сигналу вежі стільникового зв’язку, встановленням вашого розташування та іншими базовими функціями. Крім того, чим більша яскравість екрану, тим більше споживається енергії, тому її теж слід поставити на мінімум. Також енергію витрачає вібродзвінок, найкраще використати мелодію. Чим менше функцій задіяно у телефоні під час заряджання, тим менше енергії він споживає. А це заощаджує ваші гроші.

Порада №6 — вимикайте світло, йдучи з дому

Коли ви йдете на роботу або у справах, не забувайте вимикати світло у квартирі. Не залишайте увімкненим світло, наприклад, у ванній, або настільний світильник у спальні. Поки вас не буде вдома, електрика все одно споживатиметься, що наприкінці місяця обов’язково позначиться на рахунках за комуналку.

Крім того, двозонні лічильники електроенергії з "розумним" тарифом допомагають споживати менше енергії. У період з 23:00 до 07:00 вартість електроенергії наполовину дешевша. У цей час споживачам радять запускати найбільш енерговитратні прилади: пральні машинки, посудомийки, мультиварки, обігрівачі тощо. Це допоможе зменшити рахунок за електроенергію наполовину.

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