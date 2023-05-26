"Плещуть язиками": нардеп розповів, як влада дурить українців розповідями про подорожчання електрики

Підвищення тарифів необхідне не лише для відновлення енергосистеми

Заяви влади про те, що підвищення тарифів на електроенергію є необхідним для відновлення енергосистеми України після обстрілів, не відповідають дійсності. Насамперед кошти потрібні державній компанії "Енергоатом", якій їх не вистачає для виробництва електроенергії.

Таку думку висловив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово — комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Коли певні чиновники плещуть язиком, що підвищення тарифів потрібне тільки під відновлення, — вони дурять людей. Сьогодні коштів не вистачає для виробництва електроенергії, і передусім для державної компанії "Енергоатом". А відновлення інфраструктури, я погоджуюсь, має бути здійснене не за рахунок тарифу", — вважає він.

Замість перекладати цей "вантаж" на людей, на відновлення можна було взяти кредит. Проте за сьогоднішніх умов, як зазначає Кучеренко, невідомо, як і коли це можна буде зробити.

"Адже це не подарунок. Уряд і так йде на "дірки" в бюджеті. Певна гуманітарна допомога була надана, сподіватимемося, що її якось розумно витратили. Механізму контролю немає ніякого. Уряд в енергетиці все зашифрував", — підсумував Кучеренко.

Повний текст читайте у нашому матеріалі на сайті: "Це – політично та соціально небезпечна тема": Олексій Кучеренко про тарифи на електроенергію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві енергетики назвали єдину причину для підвищення тарифів на електроенергію — енергокомпаніям потрібні кошти на ремонти після ракетного обстрілу.