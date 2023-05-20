Пошкоджена енергосистема - єдина причина можливого збільшення тарифу на електроенергію для населення, - Міненерго

В Міненерго України пояснюють, що енергокомпаніям потрібні кошти на ремонти, отже необхідно піднімати тарифи

Міністерство енергетики України шукає різні механізми для відновлення пошкодженої ворогом енергосистеми.

Про це заявив Фарід Сафаров, заступник міністра енергетики.

За його словами, наразі в енергетиці існує велика кількість проблем і потрібно знайти механізми, щоб у енергокомпаній були кошти на ремонти. Він підкреслив, що внаслідок атак було пошкоджено 66% теплоелектроцентралей.

"Це єдина причина, через яку фактично ми змушені аналізувати на скільки можливо збільшити тариф чи не можливо", — наголосив Сафаров.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить державним ГЕС та АЕС полагодити пошкоджене ворогом обладнання.