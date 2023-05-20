Поврежденная энергосистема – единственная причина возможного увеличения тарифа на электроэнергию для населения, — Минэнерго

В Минэнерго Украины объясняют, что энергокомпаниям нужны средства на ремонты, так что необходимо поднимать тарифы

Министерство энергетики Украины ищет разные механизмы для восстановления поврежденной врагом энергосистемы.

Об этом заявил Фарид Сафаров, замминистра энергетики.

По его словам, в настоящее время в энергетике существует большое количество проблем и нужно найти механизмы, чтобы у энергокомпаний были средства на ремонты. Он подчеркнул, что в результате атак было повреждено 66% теплоэлектроцентралей.

"Это единственная причина, по которой фактически мы вынуждены анализировать на сколько можно увеличить тариф или невозможно", — подчеркнул Сафаров.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит государственным ГЭС и АЭС починить поврежденное врагом оборудование.