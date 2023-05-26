"Ляпают языками": нардеп рассказал, как власть обманывает украинцев рассказами о подорожании электричества

Повышение тарифов необходимо не только для восстановления энергосистемы

Заявления власти о том, что повышение тарифов на электроэнергию необходимо для восстановления энергосистемы Украины после обстрелов, не соответствуют действительности. В первую очередь денежные средства нужны государственной компании "Энергоатом", которой их не хватает для производства электроэнергии.

Такое мнение "Телеграфу" высказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Когда некоторые чиновники ляпают языком, что повышение тарифов нужно только под восстановление, — они обманывают людей. Сегодня средств не хватает для производства электроэнергии и, прежде всего, для государственной компании "Энергоатом". А восстановление инфраструктуры, я согласен, должно быть осуществлено не за счет тарифа", — считает он.

Вместо того чтобы перекладывать этот "груз" на людей, на восстановление можно было взять кредит. Однако в сегодняшних условиях, как отмечает Кучеренко, неизвестно, как и когда это можно будет сделать.

"Это ведь не подарок. Правительство и так идет на "дыры" в бюджете. Определенная гуманитарная помощь была оказана, будем надеяться, что ее как-то разумно потратили. Механизма контроля нет никакого. Правительство в энергетике все зашифровало", — подытожил Кучеренко.

Полный текст читайте в нашем материале на сайте: "Это – политически и социально опасная тема": Алексей Кучеренко о тарифах на электроэнергию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве энергетики назвали единственную причину для повышения тарифов на электроэнергию — энергокомпаниям нужны средства на ремонты после ракетных обстрелов.