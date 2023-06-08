Ситуация непростая, есть дефицит мощностей: глава Укрэнерго обратился к украинцам

В Украине есть проблемы с электроснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС

Ситуация в энергосистеме Украины после подрыва дамбы на Каховской ГЭС остается крайне непростой. Вечером 7 июня в Украине активировали аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления.

Как заявил в эфире "Радио Свобода" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в связи со сложившейся ситуацией украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.

"Мы призываем украинских потребителей относиться экономно к энергоресурсам, экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы вечернего максимума – с 6 до 10 вечера", — сказал он.

Кудрицкий отметил, что сейчас энергетики работают над тем, чтобы смягчить последствия наводнения на юге Украины.

"Поэтому некоторые эффекты от подрыва дамбы Каховской ГЭС будут отражаться и на работе других гидроэлектростанций", — добавил он.

Также глава "Укрэнерго" отметил, что даже после деоккупации произошедшее на Каховской ГЭС негативно скажется на перспективах запуска других энергообъектов, в числе которых Запорожская атомная электростанция и Запорожская тепловая электростанция.

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