Мертвой рыбы почти 100 тысяч тонн: Ермак озвучил жуткие цифры последствий подрыва Каховской ГЭС

На берега Черного моря в Болгарии и Турции уже вынесло более сотни трупов дельфинов

Подрыв Каховской ГЭС на Херсонщине уже повлек за собой большое количество последствий, включая загрязнение воды, мор рыбы, смерть более сотни дельфинов. Стали известны некоторые цифры после российского теракта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подробно описал в цифрах последствия катастрофы на плотине.

По его словам, по Днепру дрейфуют пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн. Они могут добраться до Средиземноморья. Затоплены более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии.

"Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов. На берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев", — отметил Ермак.

Также не исключено, что из Южных регионов Украины в другие страны течение принесет зайцев, косуль и лис. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных.

"За экоцидом должна быть жесткая ответственность для российских террористов", — сказал глава ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как подрыв ГЭС повлиял на качество воды в Днепре.