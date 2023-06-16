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Запрещено купаться и не только: насколько подрыв Каховской ГЭС повлиял на качество воды в Днепре

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению южных областей Новость обновлена 16 июня 2023, 10:40
Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению южных областей. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В Минздраве предупредили о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС нанес и будет наносить огромный ущерб не только окружающей среде, но и здоровью людей. Уже сейчас известно, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз выше нормы.

Об этом в интервью BBC рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в связи с таким уровнем загрязнения в Днепре запрещено купаться, ловить рыбу, а также пить воду из реки и поить ею скот.

"Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — сказал он.

При этом министр не стал говорить, где конкретно наблюдается самый высокий уровень загрязнение Днепра.

"Чтобы не давать людям надежду, что вот там гораздо хуже, а здесь можно купаться или ловить рыбу – мы говорим обо всей акватории ниже Каховской дамбы", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за трагедии на Каховской ГЭС у побережья Одессы море стало зеленого цвета. Также в Минздраве предупреждали, что из-за сложной ситуации на юге Украины вероятны вспышки различных инфекций.

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#Вода #Днепр #Загрязнение #Каховская ГЭС