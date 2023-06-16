Запрещено купаться и не только: насколько подрыв Каховской ГЭС повлиял на качество воды в Днепре
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В Минздраве предупредили о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС нанес и будет наносить огромный ущерб не только окружающей среде, но и здоровью людей. Уже сейчас известно, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз выше нормы.
Об этом в интервью BBC рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, в связи с таким уровнем загрязнения в Днепре запрещено купаться, ловить рыбу, а также пить воду из реки и поить ею скот.
"Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — сказал он.
При этом министр не стал говорить, где конкретно наблюдается самый высокий уровень загрязнение Днепра.
"Чтобы не давать людям надежду, что вот там гораздо хуже, а здесь можно купаться или ловить рыбу – мы говорим обо всей акватории ниже Каховской дамбы", — добавил он.
Ранее "Телеграф" писал, что из-за трагедии на Каховской ГЭС у побережья Одессы море стало зеленого цвета. Также в Минздраве предупреждали, что из-за сложной ситуации на юге Украины вероятны вспышки различных инфекций.