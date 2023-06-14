Европарламент четко определил виновных в подрыве Каховской ГЭС: официальное заявление

В ЕС заявили, что виновники должны понести наказание

Появилась официальная реакция Европарламента на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Депутаты признали, что это военное преступление, в котором виновата не Украина, а россия.

Об этом сказано в заявлении Европарламента на его официальном сайте. Депутаты призвали ЕС усилить санкции против россии и поддержку Украины.

В Европарламенте заявили, что необходимо принять меры касательно россии из-за разрушения Каховской ГЭС. Также депутаты выступили за то, чтобы использовать миллиарды замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Депутаты Европарламента осудили разрушение плотины в Новой Каховке в Украине, последнее военное преступление, совершенное россией, и за которое должны быть приняты соответствующие меры", — сказано в заявлении.

Также политики обсудили саммит ЕС, который состоится 29–30 июня. Они высказали свои ожидания на фоне последних событий в Украине и прогресса в заключении Миграционного пакта ЕС. К слову, на саммите намерены согласовать общую позицию глав государств и правительств ЕС касательно обновленного пакта. Этот документ должен улучшить обращение с беженцами, а также укрепить границы Европейского союза.

Еще одними ключевыми вопросом станут "зеленая" и цифровая трансформация европейской экономики, правки к многолетнему бюджету ЕС и необходимость реформ в промышленном секторе Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия одной из первых обвинила россию в подрыве ГЭС. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Москва разрушила дамбу, чтобы остановить долгожданное контрнаступление Украины. В тоже время Великобритания и США не стали торопиться с выводами, они еще работают над установлением виновных и всех подробностей произошедшего.