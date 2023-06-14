Європарламент чітко визначив винних у підриві Каховської ГЕС: офіційна заява

У ЄС заявили, що винуватці мають покарати

З’явилася офіційна реакція Європарламенту на підрив росіянами Каховської ГЕС. Депутати визнали, що це військовий злочин, у якому винна не Україна, а росія.

Про це йдеться у заяві Європарламенту на його офіційному сайті. Депутати закликали ЄС посилити санкції проти росії та підтримку України.

У Європарламенті заявили, що необхідно вжити заходів щодо росії через руйнування Каховської ГЕС. Також депутати виступили за використання мільярдів заморожених російських активів для відновлення України.

"Депутати Європарламенту засудили руйнування греблі в Новій Каховці в Україні, останній військовий злочин, скоєний росією, і за який мають бути вжиті відповідні заходи", — сказано у заяві.

Також політики обговорили саміт ЄС, що відбудеться 29–30 червня. Вони висловили свої очікування на тлі останніх подій в Україні та прогресу у укладанні Міграційного пакту ЄС. До речі, на саміті мають намір узгодити спільну позицію глав держав та урядів ЄС щодо оновленого пакту. Цей документ має покращити поводження з біженцями, а також зміцнити межі Європейського Союзу.

Ще одним ключовим питанням стануть "зелена" і цифрова трансформація європейської економіки, правки до багаторічного бюджету ЄС та необхідність реформ у промисловому секторі Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина однією з перших звинуватила росію у підриві ГЕС. Канцлер Олаф Шольц заявив, що Москва зруйнувала дамбу, щоб зупинити довгоочікуваний контрнаступ України. У той же час Велика Британія та США не поспішали з висновками, вони ще працюють над встановленням винних і всіх подробиць того, що сталося.