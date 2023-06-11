Плавающие мины и новые запреты: что происходит на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС (фото)

Подрыв плотины повлечет за собой и невозможность функционирования Каховского магистрального канала и Северокрымского канала

В Херсонской области после подрыва ГЭС остается тяжелая ситуация — к экологической опасности прибавилась еще одна и не менее важная. Вместе с тем местная власть ввела запрет на купание, водопой животных, забор воды и вылов рыбы в акватории Днепра.

"Телеграф" собрал последнюю информацию о происходящем сейчас на Херсонщине.

Серьезная опасность

Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС были смыты склады оружия российских оккупантов и теперь течением в море и к берегам несет боеприпасы и мины.

"Оккупанты выстраивали там несколько полос обороны – в том числе и минно-взрывные заграждения, состоявшие из нескольких рядов заминирований. В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может нести опасность", — сказала она.

В то же время руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня рассказал 24 каналу, что мины, которые прибивает к берегу, покрываются илом, из-за чего их становится еще сложнее обнаружить. Это в свою очередь может привести к увеличению трагических случаев.

"Они плывут по течению. Они заплывают во дворы, дома, заводы, в камыши, на дороги. Мины покрываются илом и отголосок этой катастрофы будет не одно десятилетие", – отметил Головня.

Страшные последствия подрыва ГЭС

Также, по его словам, из Каховского водохранилища утекло 62% его объема, а уровень воды тем временем поднялся на 10,55 м. Это делает невозможным набор воды для Запорожской атомной электростанции. Проблемы с водоснабжением произойдёт в нескорых населенных пунктах этих областей: Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Подрыв плотины повлечет за собой и невозможность функционирования Каховского магистрального канала и Северокрымского канала.

"Это ужасная экологическая катастрофа. Проблемы с сельским хозяйством, затопление площадей или наоборот – отсутствие орошения. И я уже не говорю о пострадавшей природе и экологии в критическом состоянии. Недаром говорят, что это самая большая техногенная катастрофа в Европе за десятки лет", — подытожил Головня.

Новые запреты на Херсонщине

На территории Херсонской области был введен запрет на купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, мест затопления (подтопления) населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов на Херсонщине подверглись подтоплениям. В результате – воды имеют высокую степень загрязнению. Такие правила были введены, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний

"Соответствующий указ подписал. Прошу вас строго соблюдать запрет и беречь свою жизнь и здоровье. Впереди у нас – много работы по восстановлению и восстановлению нашей Херсонщины!"– подчеркнул Мрочко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в телефонном разговоре российских оккупантов, который перехватили сотрудники СБУ, была установлена причастность россиян к происшествию.