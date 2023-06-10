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"Что, украинцы, купаетесь?": загрызенный акулой в Египте россиянин перед смертью "шутил" над подрывом Каховской ГЭС (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Акула съела россиянина на глазах его отца Новость обновлена 10 июня 2023, 21:47
Акула съела россиянина на глазах его отца. Фото Иллюстративное фото

Акулу, которая съела россиянина, выловили и убили

Россиянин, которого съела акула в Хургаде, накануне высмеивал украинцев. Он сбежал из россии, чтобы, вероятно, не попасть под мобилизацию, и едко комментировал беды украинцев после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом рассказали на странице Adam Viter в Фейсбук. Мужчина радовался тому, что украинцев затопило после разрушения россиянами ГЭС.

В своих соцсетях мужчина под ником Dmytro Ka едко высказывался в адрес украинцев, спрашивая: "Купаетесь, свободные украинцы? Однако, когда сам пошел купаться, то был съеден акулой на глазах у собственного отца.

"Карма, жестокая штука. Но некоторые из нас уже сочувствуют ему. Стокгольмский синдром? "Гуманистам" рекомендую почитать комментарии орков на результаты обстрелов и затопления наших городов", — написал Adam Viter.

Сейчас профиль россиянина в Фейсбуке закрыт, но в открытом доступе есть видео, на котором он насмехается над горем украинцев.

"Ну как там дела у свободных украинцев, купаетесь?", — сказал он на видео, после показав, как плавает на байдарке в море.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Австралии поймали жуткую акулу с человекоподобной улыбкой и выпученными глазами. Ученые пока не могут сказать, к какому именно виду она принадлежит.

Теги:
#Акула #Россиянин #Хургада #Насмешки #Каховская ГЭС