"Не определился, на чьем корабле плывет": в сети обсуждают наезд Арестовича на украинцев

Украинцы по-разному отреагировали на замечание от Арестовича

Возмущение бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу "грубой" реакции украинцев на гибель россиянина в результате нападения акулы в Египте не осталось без внимания в сети.

Под публикацией на странице "Телеграфа" в Facebook почти две сотни украинцев написали о том, что думают по этому поводу.

Как известно, сегодня Арестович написал, что шутки по поводу жуткого инцидента с гражданином рф являются "расчеловечиванием". Он отметил, что украинцы проиграли злу и сами стали им.

Многие украинцы не согласились с тем, что говорит бывший сотрудник Офиса президента Украины, но также среди наших сограждан есть и те, кто согласился с его позицией и призвал не быть такими жестокими.

Напомним, что акула напала на россиянина 8 июня на пляже в египетском курортном городе Хургада. Позже СМИ сообщили, что 23-летний мужчина погиб.

Ранее "Телеграф" писал о том, как недавно Арестовича заметили на одном из пляжей Израиля. Позже он решил отреагировать на обвинения в отдыхе за границей пикантным селфи.