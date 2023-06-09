"Не визначився, на чиєму кораблі пливе": у мережі обговорюють наїзд Арестовича на українців

Українці по-різному відреагували на зауваження Арестовича

Обурення колишнього радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича щодо "грубої" реакції українців на загибель росіянина внаслідок нападу акули в Єгипті не залишилося поза увагою в мережі.

Під публікацією на сторінці "Телеграфа" у Facebook майже дві сотні українців написали про те, що думають із цього приводу.

Як відомо, сьогодні Арестович написав, що жарти з приводу жахливого інциденту з громадянином росії є "розлюдненням". Він зазначив, що українці програли злу та самі стали ним.

Багато українців не погодилися з тим, що каже колишній співробітник Офісу президента України, але також серед наших співгромадян є й ті, хто погодився з його позицією та закликав не бути такими жорстокими.

Нагадаємо, що акула напала на росіянина 8 червня на пляжі в єгипетському курортному місті Хургада. Згодом ЗМІ повідомили, що 23-річний чоловік загинув.

Раніше "Телеграф" писав про те, як нещодавно Арестовича помітили на одному із пляжів Ізраїлю. Пізніше він вирішив відреагувати на звинувачення у відпочинку за кордоном пікантним селфі.