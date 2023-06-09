Ви стали злом і програли: Арестович наїхав на українців через жарти про з’їденого акулою росіянина

Арестович здивований реакцією українців на інцидент із загибеллю росіянина у Єгипті

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав "розлюдненням" жарти українців з приводу інциденту в Єгипті, де акула буквально живцем з’їла росіянина.

На своїй сторінці у Facebook Арестович написав, що українці "програли", якщо почали висміювати такі події.

"Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить Ви — програли.

Ви, такі гарні, програли банальному, сірому, нудному злу. І самі стали злом — банальним, сірим, нудним", — зазначив колишній представник ОПУ.

У коментарях до публікації українці також висловили свою позицію. Деякі були згодні з Арестовичем, але дехто його думку не зрозумів.

Нагадаємо, що інцидент із росіянином стався 8 червня. На пляжі в єгипетській Хургаді недалеко від берега помітили людину, яка кликала про допомогу. На опублікованих кадрах можна було побачити, як на неї нападає акула. Згодом ЗМІ повідомили, що чоловік загинув. Жертвою акули виявився 23-річний росіянин, який нещодавно переїхав до Єгипту з батьком.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Арестовича помітили на одному із пляжів Ізраїлю.