"Батальйон Хургада": мережа мемами відреагувала на історію з акулою та росіянином у Єгипті

Акула вбила людину на очах у оточуючих

У єгипетському місті Хургада на очах у відпочиваючих акула напала на людину і буквально з’їла її. Як виявилося, загиблим є громадянин росії.

Інцидент стався сьогодні, 8 червня, в районі Dream Beach – найпопулярнішого пляжу у місті. Про це повідомили у Telegram-каналі Генконсульства росії у Хургаді.

"Просимо російських громадян при знаходженні у воді зберігати пильність, суворо керуватися встановлюваними єгипетською владою заборонами на купання і дайвінг, неухильно дотримуватися сигналів, що надходять від співробітників готелів і берегової охорони, до виходу на сушу", — зазначили у відомстві.

Водночас Telegram-канал Baza пише, що загиблим виявився 23-річний уродженець Архангельської області. Кілька місяців тому він разом зі своїм батьком переїхав до Хургади, де вони оселилися у житловому комплексі "British Resort".

"Хлопець загинув на очах у батька і під час нападу акули кричав — тато", — пише Baza.

Реакція соціальних мереж

У соцмережах ця подія викликала величезну хвилю суперечливих обговорень. Частина користувачів на цю тему зробила мем і писала коментарі з жартами, інша частина — засуджувала подібні дії.

У мемах та фотожабах користувачі згадали начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, який нібито дякує акулі за допомогу у боротьбі з росіянами.

Не забули в мемах, опублікованих у мережі, згадати й ООН, яка просто вразила Україну своєю бездіяльністю у відповідь на підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Разом з тим, на цю тему з’явилося багато різних коментарів.

У відповідь на ці коментарі деякі користувачі висловили своє обурення через жарти щодо загибелі людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про смерть російського КВК, який добровільно пішов на війну вбивати українців.