"Вкусно и точка": в Египте акула съела россиянина - сеть взорвалась фотожабами

Акула убила человека на глазах у окружающих

В египетском городе Хургада на глазах у отдыхающих акула напала на человека и буквально съела его. Как оказалось, погибшим является гражданин рф.

Инцидент произошел сегодня, 8 июня, в районе Dream Beach — самого популярного пляжа в городе. Об этом сообщили в Telegram-канале Генконсульства россии в Хургаде.

"Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", — отметили в ведомстве.

В то же время Telegram-канал Baza пишет, что погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области. Несколько месяцев назад он вместе со своим отцом переехал в Хургаду, где они поселились в жилом комплексе "British Resort".

"Парень погиб на глазах у отца и во время нападения акулы кричал — "папа"", — пишет Baza.

Реакция социальных сетей

В соцсетях данное происшествие вызвало огромную волну противоречивых обсуждений. Часть пользователей на эту тему сделала мемы и писала комментарии с шутками, другая часть — осуждала подобные действия.

В мемах и фотожабах пользователи упомянули начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, который якобы благодарит акулу за помощь в борьбе с россиянами.

Не забыли в мемах, опубликованных в сети, упомянуть и ООН, которое просто поразила Украину своим бездействием в ответ на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Вместе с тем на эту тему появилось много различных комментариев.

В ответ на эти комментарии некоторые пользователи возмутились и выразили свое негодование из-за шуток касаемо гибели человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о смерти российского КВНщика, который добровольно пошел на войну убивать украинцев.