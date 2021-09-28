Британский сантехник поймал двухметровую акулу весом 250 кг: фото поражают

Мужчина побил рекорд 1993 года, когда шотландец поймал 230-килограммовую акулу.

В Великобритании 39-летний сантехник поймал двухметровую селедочную акулу атлантическую, весом 250 килограммов.

Об этом 26 сентября сообщает "Daily Mirror".

Англичанин Саймон Дэвидсон поймал акулу вблизи побережья графства Девоншир в Англии.

По словам мужчины, он и подумать не мог, что поймает монстра. Сначала ему показалось, что это была маленькая рыба, ведь она не сопротивлялась, однако когда рыбак подтянул ее поближе к лодке, то понял, что поймал хищницу.

Сантехник из Великобритании поймал двухметровую акулу

Британец пытался вытащить акулу целый час, ведь это было очень сложно.

"Доходило до того, что ноги и руки начинали трястись. Казалось, что тело вот-вот окажет", — рассказывает Дэвидсон.

Однако рыбаку удалось достать акулу. Ее длина составила 2,1 м, а вес 250 кг.

Британец поймал огромную акулу

Стоит отметить, британец смог побить предыдущий рекорд по вылову акулы, который был зафиксирован еще в 1993 году. Тогда шотландский рыбак поймал селедочную акулу атлантическую, вес которой достиг 230 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле этого года в Иордании акула випригнула из воды и откусила пятку мужчине, который был на параплане.