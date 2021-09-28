Укр

Британский сантехник поймал двухметровую акулу весом 250 кг: фото поражают

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Британец поймал огромную хищницу.
Британец поймал огромную хищницу.

Мужчина побил рекорд 1993 года, когда шотландец поймал 230-килограммовую акулу.

В Великобритании 39-летний сантехник поймал двухметровую селедочную акулу атлантическую, весом 250 килограммов.

Об этом 26 сентября сообщает "Daily Mirror".

Англичанин Саймон Дэвидсон поймал акулу вблизи побережья графства Девоншир в Англии.

По словам мужчины, он и подумать не мог, что поймает монстра. Сначала ему показалось, что это была маленькая рыба, ведь она не сопротивлялась, однако когда рыбак подтянул ее поближе к лодке, то понял, что поймал хищницу.

Сантехник из Великобритании поймал двухметровую акулу
Сантехник из Великобритании поймал двухметровую акулу

Британец пытался вытащить акулу целый час, ведь это было очень сложно.

"Доходило до того, что ноги и руки начинали трястись. Казалось, что тело вот-вот окажет", — рассказывает Дэвидсон.

Однако рыбаку удалось достать акулу. Ее длина составила 2,1 м, а вес 250 кг.

Британец поймал огромную акулу
Британец поймал огромную акулу

Стоит отметить, британец смог побить предыдущий рекорд по вылову акулы, который был зафиксирован еще в 1993 году. Тогда шотландский рыбак поймал селедочную акулу атлантическую, вес которой достиг 230 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле этого года в Иордании акула випригнула из воды и откусила пятку мужчине, который был на параплане.

Теги:
#Рыба #Акулы #Рыбаки #Велокобритания
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