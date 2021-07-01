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Акула выпрыгнула из воды и откусила пятку мужчине на параплане: момент ЧП сняли на видео

Акула выпрыгнула из воды и откусила пятку мужчине на параплане: момент ЧП сняли на видео
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф

В Иордании акула выпрыгнула из Красного моря и откусила часть ноги парапланеристу. Ужасающий момент нападения на мелководье в Акабском заливе случайно попал на камеры очевидцев.

Видео опубликовало издание The Scottish Sun.

Сообщается, что жертвой нападения стал 37-летний житель Иордании, который вместе с приятелем катался на параплане. Увы, мужчины слишком близко спустились к воде: на видео видно, как акула резко выпрыгивает из воды и кусает иорданца за ногу. 

В результате, мужчину увезли в местную клинику. Акула откусила ему пятку, в результате чего у пострадавшего диагностировали множественные переломы правой ноги, повреждения нескольких сухожилий и мышц.

Сообщается, что жизни парапланериста ничего не угрожает, однако в будущем ему могут потребоваться другие операции на ноге. Кроме того, в Акабе расследуют этот случай, ведь акулы обычно не встречаются на мелководье у иорданского побережья.

Напомним, недалеко от Марса-Алама возле рифа "Две тысячи камней" на 42-летнюю туристку из Германии во время занятий дайвингом напала океаническая белоперая акула. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 167

Все по теме:

Акула, Иордания, Красное море, Увечья, Параплан.
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