Акула выпрыгнула из воды и откусила пятку мужчине на параплане: момент ЧП сняли на видео

В Иордании акула выпрыгнула из Красного моря и откусила часть ноги парапланеристу. Ужасающий момент нападения на мелководье в Акабском заливе случайно попал на камеры очевидцев.

Видео опубликовало издание The Scottish Sun.

Сообщается, что жертвой нападения стал 37-летний житель Иордании, который вместе с приятелем катался на параплане. Увы, мужчины слишком близко спустились к воде: на видео видно, как акула резко выпрыгивает из воды и кусает иорданца за ногу.

В результате, мужчину увезли в местную клинику. Акула откусила ему пятку, в результате чего у пострадавшего диагностировали множественные переломы правой ноги, повреждения нескольких сухожилий и мышц.

Сообщается, что жизни парапланериста ничего не угрожает, однако в будущем ему могут потребоваться другие операции на ноге. Кроме того, в Акабе расследуют этот случай, ведь акулы обычно не встречаются на мелководье у иорданского побережья.

Напомним, недалеко от Марса-Алама возле рифа "Две тысячи камней" на 42-летнюю туристку из Германии во время занятий дайвингом напала океаническая белоперая акула.