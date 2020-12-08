Акула напала на женщину на популярном среди украинских звезд курорте в Египте (видео)

Недалеко от Марса-Алама возле рифа "Две тысячи камней" на 42-летнюю туристку из Германии во время занятий дайвингом напала океаническая белоперая акула.

Об этом сообщает местное издание Mars Times.

Отмечается, что благодаря инструктору по дайвингу женщина была спасена, он отбил ее у акулы.

Губернатор провинции Красное море Амра Ханафи сообщил, что сейчас потерпевшая находится в больнице, ее состояние стабильное.

За последнее время это уже второй случай нападения акул на людей на египетских курортах. Власти страны пытаются выяснить, почему ныряние на курортах становится опасным, и какие хищники заплывают в эти зоны.

Отметим, что сейчас в этом курортном городе отдыхают две украинские певицы Джамала и Нина Матвиенко. Также в Марсе-Аламе любят отдыхать Олег Собчук (СКАЙ) и NAVKA.