Пострадавший от нападения акулы мальчик из Украины перенес вторую операцию: как он себя чувствует

12-летний украинский мальчик, который стал жертвой нападения акулы в Египте, уже успешно перенес вторую операцию и переведен из реанимации в отдельную палату.

Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел.

По информации полосьства Украины в Египте, еще 27 октября ребенку сделали вторую операцию. А сейчас его перевели из реанимационного отделения в отдельную палату, где он находится под постоянным наблюдением медиков.

Состояние 12-летнего украинца оценивается как удовлетворительное.

Расходы на лечение мальчика и его матери покрывает египетское правительство и частично страховая компания.

Вопрос их возвращения в Украину будет решаться в соответствии с рекомендациями врачей за счет украинского туроператора, услугами которого воспользовалась семья.

Стоит также напомнить, что ранее пострадавший от нападения акулы в Шарм-эль-Шейхе, 12-летний ребенок находился в тяжелом состоянии.