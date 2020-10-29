Пострадавший от нападения акулы мальчик из Украины перенес вторую операцию: как он себя чувствует

12-летний украинский мальчик, который стал жертвой нападения акулы в Египте, уже успешно перенес вторую операцию и переведен из реанимации в отдельную палату.
Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел.
По информации полосьства Украины в Египте, еще 27 октября ребенку сделали вторую операцию. А сейчас его перевели из реанимационного отделения в отдельную палату, где он находится под постоянным наблюдением медиков.
Состояние 12-летнего украинца оценивается как удовлетворительное.
Расходы на лечение мальчика и его матери покрывает египетское правительство и частично страховая компания.
Вопрос их возвращения в Украину будет решаться в соответствии с рекомендациями врачей за счет украинского туроператора, услугами которого воспользовалась семья.
Стоит также напомнить, что ранее пострадавший от нападения акулы в Шарм-эль-Шейхе, 12-летний ребенок находился в тяжелом состоянии.