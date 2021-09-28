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Британський сантехнік зловив двометрову акулу вагою 250 кг: фото вражають

Автор
Іванка Гамчук
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Британець піймав величезну хижачку.
Британець піймав величезну хижачку.

Чоловік побив рекорд 1993 року, коли шотландель зловив 230-кілограмову акулу.

У Великій Британії 39-річний сантехнік зловив двометрову оселедцеву акулу атлантичну, вагою 250 кілограмів.

Про це 26 вересня повідомляє "Daily Mirror".

Англієць Саймон Девідсон зловив акулу поблизу узбережжя графства Девоншир в Англії.

За словами чоловіка, він і подумати не міг, що зловить акулу. Спочатку його здалося, що то мала риба, адже вона не опиралася, проте коли рибалка підтягнув її трохи ближче до човна, то зрозумів, що впіймав хижачку. 

Сантехнік із Великої Британії зловив двометрову акулу
Сантехнік із Великої Британії зловив двометрову акулу

Британець намагався витягти акулу цілу годину, адже це було дуже складно.

"Доходило до того, що ноги і руки починали трястися. Здавалося, що тіло ось-ось здасться", — розповідає Девідсон.

Проте рибалці таки вдалося витягти акулу. Її довжина склала 2,1 м, а вага 250 кг.

Британець зловив величезну акулу
Британець зловив величезну акулу

Варто відзначити, британець зміг побити попередній рекорд із вилову акули, який був зафіксований ще у 1993 році. Тоді шотландський рибалка впіймав оселедцеву акулу атлантичну, вага якої сягнула 230 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні цього року в Йорданії акула випригнула із води і відкусила пʼяту чоловіка, що був на пароплані.

Теги:
#Риба #Акули #Рибалки #Велокобрітанія
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