Ніцой відповіла Арестовичу на "російськомовний Київ": "Може краще спочатку думати, перш ніж ляпати?"

Українська "верхівка" дає "змосковченим" громадянам розуміння підтримки влади

Скандальними заявами на кшталт "Київ російськомовне місто" українська "верхівка" дає "змосковщеним" громадянам розуміння підтримки влади. Тому зараз відбувається відкат у популяризації української мови у суспільстві.

Таку думку висловила дитяча письменниця та педагог Лариса Ніцой у коментарі "Телеграфу".

За її словами, на початку повномасштабної війни багато російськомовних українців "злякалися" і заговорили українською мовою, але тепер вони відчули підтримку влади і відбувається відкат.

"Так, відкат. А чому? Тому що змосковщені україні відчули мовчазну підтримку влади. Спочатку перелякалися, заговорили українською мовою, а потім владними чиновниками знову було вкинуто тезу про російськомовних бійців. Нащо? Нащо брехати, що їх на фронті більшість? Та тому, що це така підтримка владою зросійщеного поля. І змосковщені українці цю підтримку відчувають", — каже Ніцой.

За приклад вона навела гучну заяву колишнього позаштатного радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що нібито Київ це "російськомовне місто".

"Он, Арестович сказав, що Київ російськомовний і змиріться з цим. А давайте згадаємо в який спосіб Київ став зросійщеним. Прийшли москалі 100 років тому і вчинили з Києвом те, що в Бучі й Ірпені. Тільки Бучі й Ірпеню, перепрошую у їхніх мешканців, ще пощастило в цей раз, бо москалі відступили, а 100 років тому не відступили. Вони лишилися в Києві на 70 років. Москалі тоді перемогли. Гори трупів лежали на вулицях Києва, ріки крові лилися, кулю отримували всі, хто йшов вулицею у вишиванці й говорив українською. І як Києву було тоді вижити? Київ миттєво зрусифікувався", — сказала письменниця, додавши, що "Наші предки пережили страшний переляк, на їхніх очах відбувалося катування їхніх сусідів, родичів. І українці, щоб їх не вбивали, сказали, що вони "руськіє", що вони свої. Заговорили всі москвинською мовою. Але цей переляк як тоді поселився, то тільки зараз почав з нас виходити. А тепер Арестович каже змиритися з цим? З чим? З тим що нас зґвалтували? Може краще спочатку треба думати, перш ніж ляпати?".

Детальніше читайте у другій частині ексклюзивного інтерв’ю Ніцою "Телеграфу": "Зеленському треба стати українцем, а не грати роль, залишаючись носієм московської культури"

Також ви можете прочитати першу частину інтерв’ю письменниця під назвою " Наші хлопці гинуть в окопах тому, що ми програли гуманітарну війну": інтерв’ю з Ларисою Ніцою ".