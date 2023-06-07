Ницой ответила Арестовичу на "русскоговорящий Киев": "Может лучше сначала думать, прежде чем ляпать?"

Украинская "верхушка" дает "смосковщенным" гражданам понимание о поддержке власти

Скандальными заявлениями по типу "Киев русскоговорящий город" украинская "верхушка" дает "смосковщенным" гражданам понимание о поддержке власти. Поэтому сейчас происходит откат в популяризации украинского языка в обществе.

Такое мнение высказала детская писательница и педагог Лариса Ницой в комментарии "Телеграфу".

По её словам в начале полномасштабной войны многие русскоговорящие украинцы "испугались" и заговорили на украинском языке, но теперь они почувствовали поддержку власти и происходит откат.

"Да, откат. А почему? Потому что смосковщенные украинцы почувствовали молчаливую поддержку власти. Сначала испугались, заговорили на украинском языке, а затем властными чиновниками снова был вброшен тезис о русскоязычных бойцах. Зачем? Зачем врать, что их на фронте большинство? Да потому, что это такая поддержка властями обрусевшего поля. И смосковщенные украинцы эту поддержку ощущают", — говорит Ницой.

В пример она привела громкое заявление бывшего внештатного советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что якобы Киев это "русскоязычный город".

"Вон Арестович сказал, что Киев русскоязычный и смиритесь с этим. А давайте вспомним каким образом Киев стал обрусевшим. Пришли москали 100 лет назад и сделали с Киевом то, что в Буче и Ирпене. Только Бучи и Ирпеню, извиняюсь у их жителей, еще повезло в этот раз, потому что москали отступили, а 100 лет назад не отступили. Они остались в Киеве на 70 лет. Москали тогда победили. Горы трупов лежали на улицах Киева, реки крови лились, пулю получали все, кто шел по улице в вышиванке и говорил по-украински. И как Киеву тогда было выжить? Киев мгновенно русифицировался", — сказала писательница, добавив, что "Наши предки пережили страшный испуг, на их глазах происходила пытка их соседей, родственников. И украинцы, чтобы их не убивали, сказали, что они "русские", что они свои. Заговорили все на москвитском языке. Но этот испуг как тогда поселился, только сейчас начал из нас выходить. А теперь Арестович говорит смириться с этим? С чем? С тем, что нас изнасиловали? Может лучше сначала надо думать, прежде чем ляпать?".

Подробнее читайте во второй части эксклюзивного интервью Ницой "Телеграфу": "Зеленскому нужно стать украинцем", — Лариса Ницой про язык, "Квартал" и Януковича (интервью ч.II)"

Также вы можете прочитать первую часть интервью писательница под названием "Наши ребята погибают в окопах потому, что мы проиграли гуманитарную войну": интервью с Ларисой Ницой".