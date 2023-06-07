Ницой призвала Зеленского "стать украинцем, а не играть эту роль", и дала простой совет

По мнению Ницой, Зеленский "хорошо играет роль защитника Украины на мировой арене"

Детская писательница и педагог Лариса Ницой считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно стать украинцем, а не только играть роль украинца, внутри оставаясь носителем московской культуры.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Вообще он хороший актер и это для нас хорошая вещь, ведь он хорошо играет роль защитника Украины на мировой арене. Молодец! Чего его не хвалить за это? Ударил кулаком по столу и сказал, что мы возвращаемся в Будапештский меморандум. И мне нравится, что он вошел в эту роль. Но этого недостаточно. Надо еще стать украинцем, а не только играть роль украинца, а внутри оставаться носителем московской культуры", — сказала Ницой.

В качестве примера интегрированности в русскую культуру она привела "95 квартал". По словам писательницы, это высококачественный продукт, но квартальные шутки воспринимало не все украинское общество. Это, по ее мнению, связано не с чувством юмора, а с мировоззренческими разногласиями.

"Те, кто мировоззренчески "рашу" не воспринимал, кто был ориентирован на Украину – тем не всегда было смешно. А воспринимали весь квартальский юмор те, кому либо безразлично, либо они привыкли купаться в российской ментальности и перестали разбираться, где свое, а где чужое. Почему-то "Квартал" не смеялся над Пушкином. Что-то не приходило "95 кварталу" это в голову. А вот рисовать рога или усы украинским классикам – то они тут как тут", — отметила Ницой.

Она добавила, что хотела бы посмотреть, как "обрусевшие" тогда отреагировали бы, если бы "Квартал" шутил над Пушкиным.

"Но нет, они не позволяли этого себе. А украинец у них всегда бестолковый, в шароварах или с бутылью и разговаривает, как дебил. А изображенный ими герой интеллигентный и умный, изысканно одет – всегда московит... Поэтому мало играть роль украинца, надо еще им стать, а для этого нужно полностью перейти на украинский язык: дома, с детьми, с женой, с блогерами", — подчеркнула Ницой.

Подробнее читайте во второй части эксклюзивного интервью Ницой "Телеграфу": "Зеленскому нужно стать украинцем, а не играть роль, оставаясь носителем московской культуры"