"Наши ребята погибают в окопах потому, что мы проиграли гуманитарную войну": интервью с Ларисой Ницой, ч.I

Писательница объяснила, почему язык орков нужно оставлять в окопах

Детская писательница и педагог Лариса Ницой всегда отличалась активной позицией по защите и продвижению украинского языка. После начала широкомасштабного вторжения россиян большинство украинцев принципиально прекратили пользоваться языком оккупанта и перешли на украинский, но что ждет нас после победы?

О пароле "паляниця", языке бойцов в окопах, усилении позиций украинского языка и опасности англизации Украины. Об этих и других темах Лариса Ницой говорила в первой части эксклюзивного интервью "Телеграфу".

— Если написать в Google запрос "Лариса Ницой", то почти все новости, связанные с вашим именем, — это ваше сообщение в Facebook о том, как вы встретили в больнице бойца и посоветовали ему разговаривать на украинском. И несется очень много хейта , резких высказываний в ваш адрес. Почему так возмутилось общество, как считаете?

— Причина в том, что наши люди не читают оригинал, первоисточник. И провокаторы этим пользуются, зная особенность общества. У нас не учат в школах медиаграмотности, а должны были бы. Потому и запускается такая провокационная кампания: "наехала на бойца", "опять оскандалилась", "вычитала защитника" и так далее, чтобы меня воспринимали как некую "нарванную". Но если почитать первоисточник – мое сообщение, то вы там увидите слова "благодарна", "ребенок", "мне стало его жалко". То есть этот текст наоборот пронизан добротой, состраданием и просьбой к бойцу оставлять язык орков в окопах, потому что я к нему обращаюсь также как боец.

Просто мы бойцы разного фронта: он боец в окопе с оружием в руках, а я боец гуманитарного фронта. Но цель у нас одна – победа Украины. Мое оружие – это слово и мои украинские убеждения. Я их стараюсь объяснить людям и донести. Но многим это не нравится. В первую очередь, тем, кто не хочет украинской Украины. А другого пути, кроме украинской Украины, у нас нет. Собственно об этом я и прошу бойца.

— А как насчет аргумента, что о языке в окопах не спрашивают?

— Кто подкинул тезис, что в окопах о языке не спрашивают? Опять какая-нибудь специальная разработка? А как же пароли "паляниця/полуниця" ? Это во-первых. Во-вторых, я в тылу про окопы и не говорю. Речь о тыле. В-третьих, в окопах есть не только обрусевшие бойцы. Есть итальянцы, англичане. Так что? Всюду вводить их язык? Государственный язык у нас один. Украинский. Пожалуйста, дорогие бойцы, люблю вас, уважаю, благодарна, земной поклон, не знаю, когда мы своей благодарностью расплатимся с вами, но, приезжая на мирные территории, так как танк оставляете на фронте, пушку, миномет, дрон, так же и русский язык нужно оставлять в окопах. Надо перестраиваться на украинский язык.

Говорят: какое право вы имеете вмешиваться в личное пространство. А я и не вмешиваюсь, а говорю, что разговаривать в тылу Украины на украинском языке – это правило. Бойцы прислушиваются к правилу, например, что магазин закрывается в 18:00. Никто же не ломает дверь, не кричит, что он боец, откройте мне дверь. А как только, скажешь, разговаривайте в Украине на украинском, то сразу некоторые начинают кричать: "Так он же боец!"

— По вашему мнению, почему вообще вопрос языка каждый раз вызывает столь ожесточенные споры в обществе?

— Потому что этот вопрос до сих пор не решен. Некоторые люди перешли на украинский, не осознав этого. Они сделали это вопреки, потому что ракеты летают, это такая форма протеста, но глубинного осознания нет. А еще много обрусевших, которые защищают право быть в себе носителями "русского мира". Московский язык – основной инструмент утверждения среди украинцев "русского мира", московского мира, сознания, ментальности. Почему мы не были готовы к этой войне? Потому что московиты нас усыпили. Мы поем вместе с ними их песни, читаем их литературу, смотрим их артистов, их кино, спектакли. Мы настолько увязли в их мире, что не почувствовали опасности. Будь мы с ними иностранцами, как мы иностранцы с немцами, французами, то мгновенно почувствовали бы их настроения. К примеру, как с венграми. Они ведь для нас иностранцы? Или "братский" народ? А в чем разница? И там, и там нас объединяет граница: с одной стороны у нас московская граница, с другой – венгерская. Но венгры для нас иностранцы, а россияне для нас не иностранцы, мы "братья". И это сыграло с нами плохую шутку. А как это стало для нас не-иностранным? Из-за московитского языка, который звучал из каждой щели.

— Тогда как вы видите решение вопроса? Законодательные инициативы?

— Путем законодательных инициатив я, к большому сожалению, не вижу решения проблемы, потому что этих инициатив не будет. Приходит каждая власть и боится потерять свой электорат, поэтому она балансирует между теми и теми, между русскими и украиноязычными. Я вижу решение проблемы волной снизу. Как всегда, в конце концов, у нас все происходит. У нас законы о языке, об образовании были приняты давлением снизу. Также языковой вопрос должен быть решен давлением снизу, а не ожиданием инициатив от власти. Я надеюсь только на украиноязычных, убежденных, сознательных, которые понимают, что украинский язык – это основа нашего будущего.

Сейчас власти хотят вытеснить московский язык английским. Это ложный шаг. Английский для нас не выход. Если мы англизируем общество, мы не добьемся украинского общества. Мы не станем украинской Украиной как французская Франция, польская Польша, а они такие. И мы должны таковыми стать. Мы и так сейчас только стали настраиваться на украинские рельсы, только начали восстанавливать свою идентичность: кто я, что я, мои предки, традиции, история?

А английский язык сотрет эту идентичность, как и русский. Нет, не ракетами сотрет. Просто английский такой же сильный, как московитский, они оба не подвергались геноциду носителей, колонизации, лингвоциду, а украинцы и наш язык – да. Когда наш язык уничтожали, их языки преуспевали. Мы слабее. Нам опасно в стране давать статус официальному какому-то сильному языку, кроме украинского, потому что это будет угроза украинскому языку.

Не зря французы так отчаянно защищают свою франкофонию. Французский язык имеет больше силы, чем украинский, потому что тоже не был колонизирован, не испытал лингвоцид, геноцид носителей. Однако он уступает английскому. Итальянский уступает… Украинский тем более уступит. Бесспорно английский нужно знать, но для этого нужно не официальный статус ему давать в Украине, как предлагает нынешняя власть, а менять методики преподавания, подходы к изучению, менять подготовку учителей в высших учебных заведениях.

Сейчас звучат предложения от власти сделать англо-украинское билингвальное образование в Украине. Однако нет франко-английского образования во Франции, немецко-английского образования в Германии. Разве что в отдельных школах, а не системно по всей стране. Мы еще не успели стать на украинские "ноги", а нам уже на голову валят английский вместо московитского. Московскую речь нужно вытеснять украинской.

— Один из аргументов, часто повторявшийся под вашим постом: разве русскоязычный боец ВСУ в конце концов не защищает украинскую идентичность?

— Я не трогаю окопы и не вмешиваюсь в военные вопросы, в которых не разбираюсь. Я не даю советов бойцам, на каком языке разговаривать на войне. Там стрессовые ситуации и каждый в такой ситуации переходит на свое. Но я обращаюсь к бойцам, приходящим в тыл. Тыл – уже моя территория. Это гуманитарный фронт. Если бы я пришла в окопы к бойцам, я бы их слушала: где пригнуться, где на голову надеть каску, а где можно расслабиться и снять ее. А когда они из окопов приходят на мой фронт в тылу – гуманитарный, то я прошу их прислушаться ко мне, потому что я здесь профи. Они профи там, а я здесь. Поэтому в гуманитарных вопросах в тылу пусть они меня слушают.

— Когда начинается так называемая "неласковая" украинизация, многие воспринимают ее в штыки: "забирают свое родное", "мой отец говорил по-русски". Рано или поздно будут освобождены территории, где в большинстве своем местное население говорит по-русски. Что тогда делать?

— Когда я работала с Вячеславом Черноволом и он говорил, что Украина должна быть украинской, то ему говорили смосковщенные украинцы: "Не трогайте нас, нельзя через колено, мы уже старое поколение… а вот наши дети, вот они уже будут украинцами". Эти слова я слышала 30 лет тому назад! За эти 30 лет их дети уже выросли и остались московитами. Они родили детей и тоже воспитали их смосковщенными, то есть это уже внуки тех, кто говорил Черноволу, что нельзя так сразу…

Хотя я и не верю в инициативу этой власти, как усилить украинский язык в Украине, но всюду утверждаю, для этого должна быть государственная политика. К примеру, уехали наши беженцы в Польшу, Германию, Италию. Что они сразу делают? Учат язык. И не говорят, что их ломают через колено. Так же и мы в Украине должны повсюду ввести украинский язык и перестать считаться с теми, кто не понимает, что он подрывает устои этого государства, поддерживая язык московитов.

А теперь о "забирают свое родное". Давайте подумаем: а как произошло так, что украинец говорит на русском языке? Для младшего поколения понятно – "всегда так было", потому что родители так научили. А для родителей? Для бабушек и дедушек? Всегда так было? Нет! Потому что пришли москали в Украину, сделали Ирпень и Бучу по всей Украине, особенно на востоке. Почему восток так обрусен? Потому что там во время устроенного нам голодомора вымерли целые села, а на их место завезены московиты из Воркуты, Тулы и откуда угодно. Московиты навязали там свою ментальность, свой язык. Они не ассимилировались в украинское общество, а наоборот, ассимилировали вас! А теперь вы защищаете в себе их?

— Но ведь люди, занятые повседневными заботами, так глубоко не вникают.

— Поэтому это задача государства – донести им это. Донести, что они защищают то, чего сейчас добивается "раша". Вспомним условия, которые они нам выставляют : не вступать в НАТО, ЕС, покинуть территории, сделать русский вторым государственным. Когда в будущем московиты полностью проиграют, они все равно будут быковать и выставлять нам условия, а мы, представим себе, не дай Бог, согласимся и скажем: "Ладно, соглашаемся на одно ваше условие из всего списка, выберите один пункт из ваших требований". Как вы думаете, какой пункт они оставят?

– Думаю, что язык.

– Вот и я так думаю. Потому что они понимают, как нас одолеть – только языком. Потому что их язык делает из украинца московита. Сейчас наши ребята стоят с оружием в окопах и гибнут именно потому, что мы проиграли эту гуманитарную войну. Я ее тоже проиграла, не сумела донести, да и как здесь донесешь, когда из тебя специально делают взбалмошную. Так вот, мы сначала сдали языковые позиции. Поэтому я и обращаюсь к бойцам с оружием: "Не повторите ошибку!"

* Почему Янукович и Азаров не стали украинцами, изменился ли Зеленский на посту президента, почему "95 квартал" не шутит о Пушкине — читайте во второй части интервью с Ларисой Ницой утром 7 июня.