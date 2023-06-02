Языковой скандал с Бужанским: Данилов предельно жестко прошелся по нардепу, тот уже ответил

Скандал вокруг нардепа Бужанского набирает обороты

Скандальная выходка нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского, который отказался общаться на украинском языке в эфире телемарафона, не осталась без внимания Совета национальной безопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Бужанскому следовало бы исчезнуть из украинской политики. Об этом он написал в своем Twitter.

"Недобиткам т.н. "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине", — отметил Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что "пророссийская сволочь", которая 30 лет "насиловала и предавала страну", должна исчезнуть.

"… должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам", — завершил он свою мысль.

Бужанский с ответом Данилову не затянул. Он призвал секретаря СНБО "уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно так же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он".

Кроме того, он обвинил Данилова в том, что тому было известно о нападении россии еще в сентябре 2021 года, но он никому об этом не сказал.

"Рекомендовал бы Данилову где-то узнать о том, что написано в Конституции Украины и научиться уважать ее, ознакомиться с содержанием 161 статьи Уголовного Кодекса Украины, прекратить совершать поступки и делать заявления, идущие в разрез с процессом вступления Украины в Европейский Союз", — написал депутат.

Бужанский уверен, что выпад в его адрес является местью "за неоднократную острую критику".

Во время телемарафона 31 мая Бужанский сперва не стал отвечать на приветствие "Слава Украине", а после чего вступил в дискуссию с ведущим на тему того, что он якобы не должен говорить с ним на украинском языке. Нардеп попытался привести аргументы, но в итоге у него ничего не вышло.

Ранее "Телеграф" писал о том, что именно Бужанский является автором скандального законопроекта об обучении на государственном языке, который был призван значительно сократить количество украинского в учебных заведениях.