Нардеп "Слуги народа" во время войны отдыхал за границей и сменил несколько автомобилей: журналисты раскрыли детали

Журналисты нашли любопытную информацию о нардепе

Народный депутат "Слуги народа" Богдан Торохтий во время войны ездил отдыхать за границу, а в 2023 году приобрел себе элитный автомобиль Mercedes-Benz EQS.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, Торохтий был одним из посетителей офиса бизнесмена Ильи Павлюка, которого называют "теневым куратором" одной из группы парламентариев.

Сообщается, что эта группа известна своим голосованием в пользу интересов разных финансово-промышленных групп, в основном связанных с Ринатом Ахметовым.

После начала вторжения в семье нардепа сменилось три автомобиля, которые покупались на имя его жены Алины Левченко. Стоит отметить, что она является дочерью футбольного тренера Виталия Левченко, работала помощницей нардепа Сергея Каплина, а также была советницей экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Сообщается, что с начала вторжения она поочередно владела автомобилями Range Rover Sport (76 тысяч долларов), Mercedes-Benz G400 (158,8 тысячи долларов), еще одним Range Rover (185 тысяч долларов) и наконец Mercedes-Benz EQS 580 (около 185 тысяч долларов).

Журналисты также выяснили, что сам Торохтий в апреле 2022 года пытался выехать из Украины в Румынию, однако тогда его остановили пограничники. Однако в расследовании говорится, что в августе ему все же удалось съездить на отдых в Болгарию.

Как сообщалось ранее, бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович недавно был замечен на одном из пляжей в Израиле. Позже он подтвердил, что был там и рассказал о целях своего визита.