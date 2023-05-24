Стало известно, что Арестович делает в Израиле

Арестович любит Израиль и был рад, что его пригласили в эту страну

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который на днях был замечен на одном из пляжей в Израиле, прибыл в страну для участия в Герцлийском форуме по проблемам безопасности.

Об этом сообщает израильское издание "Вести".

"Я не первый раз в Израиле. Меня пригласили на Герцлийский форум в качестве официального спикера. Я большой поклонник Израиля, и это всем известно. Я всегда рад видеть Израиль, и эта страна для меня — прежде всего люди. Люди замечательные. Уже само отношение к детям здесь впечатляет, и для меня это был важный показатель. Многое было построено в Израиле с момента моего последнего визита до 2014 года", — сказал Арестович.

Он добавил, что рад, что его пригласили в Израиль, он любит эту страну и Ближний Восток в принципе.

Фото с Арестовичем опубликовала на своей Facebook-странице дизайнер, волонтер и блогер Татьяна Кумок из Мелитополя, которая живет в Израиле. На момент начала полномасштабной войны она находилась в Мелитополе и с первого дня оккупации города активно участвовала в проукраинских митингах. Россияне похитили ее отца — владельца медиахолдинга "Мелитопольские ведомости" Михаила Кумока, саму Татьяну, ее мать и троих журналистов газеты. После продлившегося несколько часов допроса, в ходе которого всем похищенным предлагали сотрудничать с оккупационными властями, их отпустили.

Татьяна Кумок и Алексей Арестович. Фото facebook.com/PinkPantherWedding

Комментаторы задаются вопросом, как именно Арестович выехал из Украины, а Татьяна Кумок подтверждает, что он прибыл по приглашению израильской стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Арестович, после публикаций своих фото на пляже и критических замечаний украинцев по поводу его далекой от идеала фигуры, без слов ответил на это, опубликовав фото с голым торсом. В комментариях Арестович написал, что "жить надо так, чтобы все обсуждали твой живот".