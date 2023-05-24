Стало відомо, що Арестович робить в Ізраїлі

Арестович любить Ізраїль і був радий, що його запросили до цієї країни

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович, якого днями було помічено на одному з пляжів в Ізраїлі, прибув до країни для участі в Герцлійському форумі з питань безпеки.

Про це повідомляє ізраїльське видання "Вести".

"Я не вперше в Ізраїлі. Мене запросили на Герцлійський форум як офіційний спікера. Я великий шанувальник Ізраїлю, і це всім відомо. Я завжди радий бачити Ізраїль, і ця країна для мене – насамперед люди. Люди чудові. Вже саме ставлення до дітей тут вражає, і це був для мене важливий показник. Багато було збудовано в Ізраїлі з моменту мого останнього візиту до 2014 року", — сказав Арестович.

Він додав, що радий, що його запросили до Ізраїлю, він любить цю країну та Близький Схід у принципі.

Фото з Арестовичем опублікувала на своїй Facebook-сторінці дизайнер, волонтер та блогер Тетяна Кумок із Мелітополя, яка мешкає в Ізраїлі. На момент початку повномасштабної війни вона перебувала у Мелітополі і з першого дня окупації міста брала активну участь у проукраїнських мітингах. Росіяни викрали її батька — власника медіахолдингу "Мелітопольські відомості" Михайла Кумока, саму Тетяну, її матір та трьох журналістів газети. Після допиту, який тривав кілька годин, під час якого всім викраденим пропонували співпрацювати з окупаційною владою, їх відпустили.

Тетяна Кумок та Олексій Арестович. Фото facebook.com/PinkPantherWedding

Коментатори задаються питанням, як саме Арестович виїхав з України, а Тетяна Кумок підтверджує, що він прибув на запрошення ізраїльської сторони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Арестович, після публікацій своїх фото на пляжі та критичних зауважень українців щодо його далекої від ідеалу фігури, без слів відповів на це, опублікувавши фото з голим торсом. У коментарях Арестович написав, що "жити треба так, щоби всі обговорювали твій живіт".