Из нардепа в "дальнобойщики": как скандальный Трухин и другие чиновники выезжают в Европу

Трухин, например, стал водителем по перевозке гуманитарки

Скандально известный экс-нардеп от Слуги Народа Александр Трухин, который долго не являлся на судебные заседания по делу о взятке на месте ДТП, в частности по причине командировок, стал таким себе "дальнобойщиком", а на деле прорубил себе окно в Европу во время военного положения.

Издание "Главком" провело расследование и рассказало о том, как система "Шлях", которая позволяет мужчинам призывного возраста покидать страну для ввоза гуманитарки, стала окном в Европу для известных политиков, их родственников и друзей.

Оказывается, по данным журналистов, экснардеп Трухин после того, как сложил мандат 23 февраля 2023 года, стал водителем по перевозке гуманитарки. Ниже опубликована выписка из распоряжения начальника Закарпатской ОВА Виктора Мыкыты от 28 февраля 2023 года. Разрешение на выезд за границу действует до 1 июля.

"Официально в водители Трухина направил благотворительный фонд "Возрождение Харькова". Организация появилась в марте 2022 года. Учредителями выступили пятеро жителей Харькова. С марта 2023 фонд прописан в Хусте Закарпатской области", — говорится в материале.

При этом в беседе с журналистами руководитель Возрождения Харькова Александр Бондарь заявил, что не знаком с экс-нардепом Трухиным.

"Никогда в жизни его не видел и не общался. На сайте нашей организации есть соответствующая форма, которую может заполнить любой человек, желающий стать волонтером. Трухин зарегистрировался. Коммуникация с ним происходит через его помощницу. Фонд получил таможенную декларацию, в которой указаны сведения о гуманитарном грузе, завезенном Александром Трухиным. Пока он снова за пределами Украины в гуманитарных целях. То есть, согласно распоряжению главы областной военной администрации, ему дается 30 дней с момента пересечения границы для пребывания за границей", – объяснил Александр Бондарь и добавил и предоставил копии таможенной декларации ввезенного гуманитарного груза экс-нардепом.

Итак, Александр Трухин привез три квадрокоптера Mavic 3. Средняя цена на них в Украине не более 100 тыс. грн. Эксслуга завез дроны в конце марта, а в начале апреля передал их воинской части, которая дислоцируется на Западной Украине.

К слову, до приговора антикоррупционного суда Трухин, как народный депутат, обладал иммунитетом от мобилизации на фронт. Сейчас у него волонтерская броня.

Но, Трухин не единственный "VIP-дальнобойщик", который использует "Шлях". Также, например отметился и фонд нардепа Николая Тищенко. В течение февраля 2022-апреля 2023 "Главком" насчитал 23 человека, которые воспользовались системой "Шлях" по покровительству фонда Тищенко. Ежемесячно Закарпатская ОВА выдавала разрешения на выезд приведенным в документе лицам.

Журналисты через официальный сайт "Слуги народа" задали два вопроса Николаю Тищенко: какова была цель визита за границу (конкретизируйте, в какие страны) мужчин, за которых просил фонд имени нардепа и вернулись ли они обратно в Украину? Через две недели ответ так и не поступил.

По ходатайству фонда имени Тищенко зеленый свет для выезда за границу загорелся для киевлянина Андрея Пономаренко. Закарпатская ОВА выдала ему разрешение на три месяца.

Как свидетельствуют отрытые данные, на местных выборах 2020 Пономаренко баллотировался в Киевский городской совет от "Слуги народа". Да тщетно.

В свою очередь добросовестно проявил себя в роли помощника Николая Тищенко. В частности, проверял обустройство детских площадок в киевском округе своего шефа.

Кроме того, во время военной агрессии РФ отправлял своих помощников за границу и народный депутат Валерий Лунченко. В частности, в октябре 2022-го разрешение от ОВА получил Владимир Кричфалуший, в ноябре – Александр Беркович.

А вот народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько просил разрешения за политического соратника и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо.

Также "Главком" пообщался с нардепом-мажоритарщиком из Закарпатской области Василием Петевкой. В разгар полномасштабной войны избранник в письменном виде просил разрешения военной администрации на выезд за пределы страны для близких родственников и своих помощников.

"Первым родственником, при котором Василий Петевка заказал словцо перед ОВА, оказался бывший глава Закарпатского областного совета Иван Балога. Он двоюродный брат. В конце мая 2022 года военная администрация позволила Балоге на месяц уехать за пределы страны", — пишут журналисты.

В середине июня 2022-го руководство Закарпатской областной военной администрации по просьбе нардепа Петьовки отпустило за границу троих мужчин. Среди них был и сын политика Андрей Петьовка. Каждому из них власти позволили находиться за пределами родины не более 30 дней. Выезд был оформлен на три месяца.

В пул избранных попал и помощник избранника на общественных началах Василий Перец.

В последний раз в 2022-м Василий Петевка ходатайствовал о выезде гражданина Ивана Мица. После чего депутатом, который так активно отправлял заграницу мужчин, заинтересовалось Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Хотя в итоге суд не подтвердил реальный конфликт интересов. Однако заметил: хоть и Василий Петевка подготовил депутатские обращения, в которых были указаны фамилии его родственников, однако окончательное решение принимал независимый уполномоченный орган. То есть Закарпатская ОВА.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер "Динамо" выехал из Украины в качестве волонтера.

Также мы сообщали о том, кто имеет право на выезд через систему "Шлях".