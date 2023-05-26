З нардепа в "далекобійники": як скандальний Трухін та інші чиновники виїжджають до Європи

Трухін, наприклад, став водієм з перевезення гуманітарки

Скандально відомий екснардеп від Слуги Народу Олександр Трухін, який довго не з’являвся на судові засідання у справі про хабар на місці ДТП, зокрема через відрядження, став таким собі "дальнобійником", а насправді прорубав собі вікно в Європу під час військового станону.

Видання "Главком" провело розслідування та розповіло про те, як система "Шлях", яка дозволяє чоловікам призовного віку залишати країну для ввезення гуманітарки, стала вікном в Європу для відомих політиків, їхніх родичів та друзів.

Виявляється, за даними журналістів, екснардеп Трухін після того, як склав мандат 23 лютого 2023 року, став водієм із перевезення гуманітарки. Нижче опубліковано витяг з розпорядження начальника Закарпатської ОВ Віктора Микити від 28 лютого 2023 року. Дозвіл на виїзд за кордон діє до 1 липня.

"Офіційно у водії Трухіна відрядив благодійний фонд "Відродження Харкова". Організація з’явилася у березні 2022 року. Засновниками виступили п’ятеро мешканців Харкова. Із березня 2023-го фонд прописаний у Хусті Закарпатської області", — йдеться у матеріалі.

При цьому в бесіді з журналістами керівник "Відродження Харкова" Олександр Бондар заявив, що не знайомий із екснардепом Трухіним.

"Ніколи в житті його не бачив і не спілкувався. На сайті нашої організації є відповідна форма, яку може заповнити будь-яка людина, котра хоче стати волонтером. Трухін зареєструвався. Комунікація з ним відбувається через його помічницю. Фонд отримав митну декларацію, в якій вказано відомості про гуманітарний вантаж, завезений Олександром Трухіним. Наразі він знову за межами України у гуманітарних цілях. Тобто, згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації, йому дається 30 днів з моменту перетину кордону для перебування за кордоном", — пояснив Олександр Бондар і додав і надав копії митної декларації ввезеного гуманітарного вантажу екснардепом.

Тож Олександр Трухін привіз три квадрокоптери Mavic 3. Середня ціна на них в Україні не більше 100 тис. грн. Ексслуга завіз дрони наприкінці березня, а на початку квітня передав їхній військовій частині, яка дислокується на Західній Україні.

До речі, до вироку антикорупційного суду Трухін, як народний депутат, мав імунітет від мобілізації на фронт. Нині має волонтерську броню.

Але Трухін не єдиний "VIP-дальнобійник", який використовує "Шлях". Також, наприклад, відзначився і фонд нардепа Миколи Тищенка. Протягом лютого 2022-квітня 2023 року "Главком" нарахував 23 особи, які скористалися системою "Шлях" за покровительством фонду Тищенка. Щомісяця Закарпатська ОВА видавала дозволи на виїзд наведеним у документі особам.

Журналісти через офіційний сайт "Слуги народу" поставили два запитання Миколі Тищенку: якою була мета візиту за кордон (конкретизуйте, до яких країн) чоловіків, за яких просив фонд імені нардепа і чи повернулися вони назад до України? Через два тижні відповіді так і не надійшло.

За клопотанням фонду імені Тищенка зелене світло для виїзду за кордон спалахнуло для киянина Андрія Пономаренка. Закарпатська ОВА видала йому дозвіл на три місяці.

Як свідчать відриті дані, на місцевих виборах 2020 року Пономаренко балотувався до Київської міської ради від "Слуги народу". Та марно.

У свою чергу сумлінно виявив себе у ролі помічника Миколи Тищенка. Зокрема, перевіряв облаштування дитячих майданчиків у київському окрузі свого шефа.

Крім того, під час військової агресії рф відправляв своїх помічників за кордон народний депутат Валерій Лунченко. Зокрема, у жовтні 2022 року дозвіл від ОВА отримав Володимир Кричфалуший, у листопаді – Олександр Беркович.

А ось народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько просив дозволу за політичного соратника та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо.

Також "Главком" поспілкувався із нардепом-мажоритарником із Закарпатської області Василем Петьовкою. У розпал повномасштабної війни обранець письмово просив дозволу військової адміністрації на виїзд за межі країни для близьких родичів та своїх помічників.

"Першим родичем, за якого Василь Петьовка замовив слівце перед ОВА, виявився колишній голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Він двоюрідний брат. Наприкінці травня 2022 року військова адміністрація дозволила Балозі на місяць виїхати за межі країни", — пишуть журналісти.

У середині червня 2022-го керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації на прохання нардепа Петьовки відпустило за кордон трьох чоловіків. Серед них був і син політика Андрій Петьовка. Кожному з них влада дозволила перебувати за межами батьківщини не більше 30 днів. Виїзд було оформлено на три місяці.

До пулу обраних потрапив і помічник обранця на громадських засадах Василь Перец.

Востаннє 2022-го Василь Петьовка клопотав про виїзд громадянина Івана Мица. Після чого депутатом, який так активно відправляв закордон чоловіків, зацікавилося Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК). Хоча у результаті суд не підтвердив реального конфлікту інтересів. Однак зауважив: хоч і Василь Петьовка підготував депутатські звернення, в яких було вказано прізвища його родичів, проте остаточне рішення ухвалював незалежний уповноважений орган. Тобто, Закарпатська ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер "Динамо" виїхав з України як волонтер.

Також ми повідомляли про те, хто має право на виїзд через систему "Шлях".