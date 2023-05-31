Нардеп "Слуги народу" під час війни відпочивав за кордоном та змінив кілька автомобілів: журналісти розкрили деталі

Журналісти знайшли цікаву інформацію про нардепа

Народний депутат "Слуги народу" Богдан Торохтій під час війни їздив відпочивати за кордон, а у 2023 році пересів на елітний автомобіль Mercedes-Benz EQS.

Як говориться у розслідуванні Bihus.Info, Торохтій був одним із відвідувачів офісу бізнесмена Іллі Павлюка, якого називають "тіньовим куратором" однієї з групи парламентаріїв.

Повідомляється, що ця група відома своїм голосуванням на користь інтересів різних фінансово-промислових груп, пов’язаних переважно з Рінатом Ахметовим.

Після початку вторгнення в сім’ї нардепа змінилося три автомобілі, які купувалися на ім’я його дружини Аліни Левченко. Слід зазначити, що вона є дочкою футбольного тренера Віталія Левченка, працювала помічницею нардепа Сергія Капліна, а також була радницею ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Повідомляється, що з початку вторгнення вона почергово володіла автомобілями Range Rover Sport (76 тисяч доларів), Mercedes-Benz G400 (158,8 тисячі доларів), ще одним Range Rover (185 тисяч доларів) та нарешті Mercedes-Benz EQS 580 (близько 185 тисяч доларів).

Журналісти також з’ясували, що сам Торохтій у квітні 2022 року намагався виїхати з України до Румунії, проте тоді його припинили прикордонники. Однак у розслідуванні йдеться, що в серпні йому все ж таки вдалося з’їздити на відпочинок до Болгарії.

Як повідомлялося раніше, колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича нещодавно було помічено на одному з пляжів в Ізраїлі. Пізніше він підтвердив, що був там і розповів про цілі свого візиту.