Действительно ли Киев – русскоязычный город? Как коренные киевляне ответили Арестовичу

Уроженцы столицы рассказали о реальном языковом образе города

Экс-советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал, заявив, что русский язык в украинской столице укрепляет свои позиции. В одном из последних интервью он утверждал, что после начала полномасштабной войны с рф Киев вроде бы еще активнее "заговорил" на русском языке.

"Киев — русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности", — сказал тогда Арестович. В качестве аргумента он привел историю кассирши, которая подсчитала: из сотни покупателей 86 обращались к ней на русском и только 14 — на украинском.

Своими резкими высказываниями Арестович в очередной раз поднял достаточно чувствительный для украинского общества вопрос русского языка. "Телеграф" решил расспросить нескольких коренных киевлян, которые опровергли бы миф "русскоязычной столицы"… или подтвердили.

Одним из интересных голосов, приобщившихся к обсуждению мифа о русскоязычности Киева, является известная украинская писательница, переводчица и журналистка Леся Воронина. Ее литературный путь внес весомый вклад в нашу культуру, но также следует отметить, что она является внучкой известного украинского драматурга Прохора Воронина и женой писателя Евгения Гуцала.

Как рассказала писательница, она имеет глубокое понимание истории Киева и непростых времен, когда творческая интеллигенция испытывала ограничение свободы слова и самовыражения. Леся Воронина отмечает, что киевляне всегда гордились своим языком и культурой, и это только усилилось во времена, когда они сталкивались с вызовами и угрозами своей идентичности.

Писательница — коренная киевлянка и родилась в украиноязычной семье. "Мы дома общались на родном языке. Но в саду, в школе, на улице тогда доминировал русский. Даже в паспортном столе меня не захотели записывать Лесей. Поэтому во всех документах была написана Елена".

Леся Воронина

— Что вы думаете о позиции Арестовича по поводу защиты русского языка в Украине и его оценки столицы как города, где преобладает русский язык?

— Я негативно оцениваю такие утверждения, как и всю деятельность Арестовича. Я родилась и всю жизнь прожила в Киеве. Хорошо помню совковые времена, когда русификацию в Киеве и других городах Украины проводили последовательно, продуманно и агрессивно. Об этом уже написано сотни научных исследований, есть много доступной информации о преследовании людей только за то, что они разговаривали на украинском, любили свой народ, свою культуру и язык. На них навешивали клеймо "буржуазного националиста", выгоняли с работы, многих отправляли в лагеря. Но, понятно, что господину Арестовичу и его многочисленным поклонникам совершенно безразлично к этому.

— Действительно ли после полномасштабного вторжения на улицах столицы стало больше русскоязычных украинцев?

— Напротив, особенно после начала войны вижу, сколько людей сознательно переходят с русского на украинский. Верю, что этот процесс будет продолжаться. Сегодня мы платим страшную цену за "какую разницу, на каком языке говорит?", за московскую пропаганду, которая лилась с мощнейших телеканалов, прививая украинцам комплекс неполноценности в бесконечных сериалах, телешоу и "развлечениях" на протяжении всех лет независимости. Понятно, что человеку, который с детства привык говорить на русском, будет непросто сразу "переключиться" на украинский, но уверена, что это вполне реально.

В целом, коренные киевляне признают, что русский язык оказал значительное влияние на жизнь города. Однако они подчеркивают, что это касалось преимущественно советского периода. Один из представителей коренного населения, бизнесмен Вадим, считает, что русскоязычный Киев – это не миф, а историческая реальность. Хотя мужчина отмечает, что современная ситуация постепенно меняется.

— Киев советского периода действительно был полностью русскоязычным городом. Конечно, кто-то разговаривал на украинском, но это было признаком провинциальности. Даже при моем студенчестве во второй половине 90-х русский язык доминировал, но потом тенденция начала идти в другую сторону. Киев как столица независимой Украины стал главным городом для миграции (в широком смысле слова), главным образом студенческой. Конечно, это привело к появлению в Киеве слоя украиноязычных жителей. Это было нормально, но еще не было мейнстримом. Кроткая украинизация произошла от Оранжевой революции и, особенно, Революции Достоинства.

К тому же учитываем, что за тридцать лет независимости уже выросли дети, которые в школах и садах учились на украинском. Ну, а сейчас это просто вышло на пиковую точку, когда общение на украинском языке — это просто нормально. При этом, надо отметить, Киев времен независимости был билингвальным, не было каких-то бытовых проблем в общении на украинском или русском, — рассказывает Вадим.

Мужчина в быту использует как русский, так и украинский, и не видит в этом проблемы. Вадим наблюдает проявления постепенного смещения русского языка в пользу украинского в современном Киеве. Он поддерживает развитие украинского языка, но признает историческую реальность и многоязычный характер города.

— Киев по сути двуязычный, но, по-моему, сейчас мы находимся в фазе доминации украинского языка и вытеснения русского из многих сфер, прежде всего в сфере обслуживания, — добавляет бизнесмен.

Свое мнение также высказал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. Он общался на родном языке не всегда, но в свое время понял, что только украиноязычный — это настоящий он. Мнение Арестовича активист поддержать не может.

Евгений Клопотенко

— Как вы оцениваете высказывание бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича по отношению к Киеву как русскоязычному городу?

— Ну, во первых, я не поддерживаю тезис о русскоязычных украинцах. Это обрусевшие украинцы! И главный здесь вопрос: А почему так произошло?

Возьмем, например, меня. Я киевлянин. Мой папа – патриот, поэтому и меня воспитывал в соответствующем духе. И дома с родителями я всегда общался на украинском, с друзьями — на русском. При этом я не придавал этому особого значения, хотя всегда любил Украину, даже несмотря на то, что не задумывался, зачем быть украинцем. Я просто никогда не задумывался о важности языкового вопроса. Но потом я начал учить историю Украины более глубоко и понимать все ее проблемы — именно это изменило мой мир. Да что самое главное: я начал с другими общаться на украинском языке.

— Может, вы чувствуете, что русский язык доминирует в быту или публичных местах Киева?

— Я сам пару недель назад задумался над этим и решил провести некий языковой эксперимент и посчитать, сколько украинцев знают украинский и продолжают общаться на русском (по неизвестным для меня причинам). Я посчитал, что через неделю я успеваю пообщаться где-то из 500 людьми . Преимущественно это были либо украиноязычные, либо те, кто общается на русском, но переходили на украинский в разговоре со мной. И только 35 человек из всех — не переходили и продолжили общаться со мной на русском.

И знаете почему? Они знали украинский, но стеснялись разговаривать из-за страха ошибиться. Из этого эксперимента можно сделать два вывода. Первый — все знают украинский язык, некоторые просто стесняются ошибаться. Не важно, в каком городе вы выросли и была ли русскоязычная среда. Вы знаете украинский, а остальное – это отговорки. Говорите, практикуйтесь и будет вам счастье. Второй – не стоит стесняться ошибок. Сначала больше ошибок, потом меньше.

Есть ли объективные данные, подтверждающие, что Киев – русскоязычный город?

В феврале 2023 года "Киев Цифровой" опубликовал результаты опроса об уровне владения киевлян на украинском языке. Выяснилось, что 33,3% жителей столицы перешли на украинский язык общения во время войны. А еще 46% разговаривали на украинском еще до полномасштабного вторжения.

Среди опрошенных 86,3% считают украинский язык родным. В то же время дома на украинском общаются 47% респондентов, с друзьями — 44,4%, на работе — 60,2%, а во время учебы — 81,4%.

"Для 46,5% респондентов привычка стала главной преградой, которая больше всего мешает начать общаться на украинском. А подавляющее большинство опрошенных подтвердили, что украиноязычная среда (79,2%) больше всего помогает начать общаться на украинском", — говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 67 212 горожан в возрасте от 14 до 65 лет и старше, среди которых 53% женщин и 47% мужчин.

Так что реальное состояние использования украинского языка в Киеве не совсем совпадает с утверждением Арестовича. Конечно, следует отметить, что в Киеве распространены разные языковые варианты и диалекты, поскольку столица является местом встречи разных культур и регионов. Большое количество языково-культурных влияний в Киеве приводит к возникновению межъязыкового микса, но основным языком общения остается общеупотребительный украинский язык.

Есть ли смысл более радикально относиться к языковому вопросу и запрещать русский в определенных местах?

Все коренные киевляне, с которыми мы пообщались, считают себя патриотами, глубоко ценящими свою страну. Однако они также поддерживают идею "ласковой украинизации" и признают право каждого человека на свободу выбора.

— Мое мнение — стоит сформировать такие условия, когда общаться на русском в Украине просто будет неудобно, потому что на тебя будут смотреть как на дурака. Такая себе ласковая украинизация, — считает общественный активист Клопотенко.

Идею ласковой украинизации поддерживает также бизнесмен Вадим, однако, по убеждению Леси Ворониной, заставить кого-то любить или "ласково" уговорить — просто невозможно.

— Следует создать такие условия, чтобы украинский язык был необходим для каждого, кто живет в Украине. Как это сделали литовцы, латыши и эстонцы. Ведь без знания государственного языка ты не будешь полноценным гражданином, не сможешь голосовать на выборах или работать в государственных учреждениях, — говорит Леся.

— А как вы относитесь к русскому языку в нашем литературном пространстве? Считаете ли вы, что русский язык может существовать рядом с украинским?

— В последние десятилетия в нашей литературе появилось много талантливых авторов, для которых украинский — родной и писать на русском они не будут. Что касается русскоязычных писателей, то они сами будут решать, на каком языке писать — это личный выбор каждого человека . Для меня, например, очень важным и показательным стало то, что такой блестящий автор, как дончанин Владимир Рафеенко, который до русского вторжения писал только на русском, свой новый роман "Мондегрин. Песни о смерти и любви" написал на украинском.

Что главное – строить русскоязычный мир в Киеве нельзя

Речь неизбежно оказывает влияние на формирование идентичности жителей Киева и на укрепление общества. А учитывая статус столицы, важность языка становится еще очевиднее. Евгений Клопотенко подчеркивает, что русскоязычный мир и Украина не сходятся в понятиях.

— Мы ведь не строим в Украине англоязычный или китайскоязычный мир. Украина – самодостаточная страна со своей идентичностью. На самом деле, язык, в частности, и формирует в тебе украинца, ведь именно язык делает принадлежащим к конкретной нации. Базовый ты – это твой язык!» – говорит Евгений.

В этом вопросе наши гости разделяют общую точку зрения. По словам Леси Ворониной, если в столице будет преобладать украинский, в мире нас будут воспринимать как полноценное независимое государство. Ведь язык – это код нации.