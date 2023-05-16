Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий прокомментировал языковой скандал в КАПМ

Очередной языковой скандал в Киеве : Александр Лубянский, первый проректор (а ректор — его женщина Светлана Лубянская) Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, когда девушка подняла руку против того, чтобы он говорил на "языке", накричал на нее "не спекулируй на Украине и на украинском языке, я спекулянтов не люблю …и вар-ров!". А потом вообще начал наезжать на ребенка и украиноязычных в целом: мол, украиноязычные — это всегда взяточники, воры, предатели. Украинский – признак преступника. Ну и наконец-то отправил забирать документы. Поскольку ректор в КАПМ не один такой выдающийся патриот, то ребенок плюнул и свалил в нормальный львовский вуз.

"Она в своей стране хочет украинский язык"! Да это и моя страна! Я в третьем поколении в этом городе! (То есть, он с советского нашествия оккупантов, которые заселяли Киев после 2 МВ — А.Г.) А родной язык мне — русский! Вы знаете, зачем язык богом дан? Чтоб люди понимали друг друга! А не политику делали! Бисмарк сказал: «Национализм… или, там, нацизм… не помню, — это орудие подонков, которые на этом делают деньги и спекулируют! Спекулянты! Поэтому лучше будет, если ты сама соберешь [документы]… и спокойно пойдешь туда, к конкурентам".

Опустим естественную реакцию — желание очень прикладным образом объяснить "ректору" про "ево город" и "нацизм". Перейдем сразу в правовую часть.

Конечно, хотелось бы, чтобы этого русскоязычного персонажа с урковскими ухватками (и очень выразительной фамилией, стоит отметить, просто чеховщина какая-то) выбросили с должности и из вуза (что там за "прикладные искусства" с таким "модусом вивенди"? Народный высокохудожественный кольщик? ). Да и ректора, по совместительству жену, тоже стоит "отрицательно простимулировать". Ну, но если хоть какие-то последствия будут, и то хорошо. Может даже его подчиненные начнут соблюдать закон и преподавать на государственном языке.

В общем, относительно ситуации… Языковой омбудсмен говорил, что Киев — город с наибольшим количеством жалоб на языковые притеснения. Но обращайте внимание: это не потому, что здесь все настолько плохо. А именно потому, что здесь больше людей с активной позицией. Людей, готовых жаловаться и требовать от государства соответствующих мер.

Когда-то количество должно превратиться в качество.