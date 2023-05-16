Співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький прокоментував мовний скандал в КАПМ

Черговий мовний скандал в Києві: Олександр Лубянський, перший проректор (а ректор — його жінка Світлана Лубянська) Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, коли дівчина підняла руку проти того, би він говорив язиком, накричав на неї "не спєкуліруй Україною і українською мовою, я спекулянтів не люблю …і вар-ров!". А тоді взагалі почав наїздити на дитину і україномовних загалом: мовляв, україномовні — це завжди хабарники, крадії, зрадники. Українська — ознака злочинця. Ну і врешті відправив забирати документи. Оскільки ректор в КАПМ не один такий видатний патріот, то дитина плюнула і звалила в нормальний львівський виш.

"Вона в своїй країні хоче українську мову"! Так це і моя країна! Я в третьєм поколінні в цьому городі [тобто, він з радянської навали окупантів, що заселяли Київ після 2СВ — О.Г.]! А родной язик мнє — русскій! Ви знаєте, чего язик богом дан? Шоб люді понімалі друг друга! А нє політіку дєлалі! Бісмарк сказал: "Нацианалізм… ілі, там, нацизм… нє помню, — ета арудіє падонкав, каториє на етам дєлают дєньґі і спєкуліруют! Спєкулянти! Ти, навєрна, в школє плоха учілась? Нада панімать, как са старшимі разґаварівать! …Паетаму лучше будєт, єслі ти сама собєрьош [документи]… і спокойнєнько пойдьош туда, к конкурєнтам".

Опустимо природню реакцію — бажання в дуже прикладний спосіб пояснити "ректору" про "єво горад" і "нацизм". Перейдемо одразу до правовой частини.

Звісно, хотілось би, щоб цього русскоязичного персонажа з урківськими ухватками (і дуже промовистим прізвищем, варто зазначити, просто чехівщина якась) викинули з посади і з вишу (що там за "прикладні мистецтва" з таким "модус вівенді"? Народний високохудожній кольщик?). Та і ректора, за сумісництвом дружину, теж варто би "від'ємно простимулювати". Ну, але бодай якщо якісь наслідки будуть, і то добре. Може навіть його підлеглі почнуть дотримуватись закону і викладати державною мовою…

А загалом щодо ситуації… Мовний омбудсмен казав, що Київ — місто з найбільшою кількістю скарг на мовні утиски. Але зважайте: це не тому, що тут все настільки погано. А власне тому, що тут більше людей з активною позицією. Людей, котрі готові скаржитись і вимагати від держави відповідних заходів.

Колись же кількість має перетворитись на якість.