Мовний скандал із Бужанським: Данілов гранично жорстко пройшовся по нардепу, той уже відповів

Скандал навколо нардепа Бужанського набирає обертів

Скандальна витівка нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського, який відмовився спілкуватися українською мовою в ефірі телемарафону, не залишилася поза увагою Ради національної безпеки та оборони.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Бужанському слід було б зникнути з української політики. Про це він написав у своєму Twitter.

"Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні", — зазначив Данілов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що "проросійська сволота", яка 30 років "насилувала і зраджувала країну", має зникнути.

"… . має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", — завершив він свою думку.

Бужанський із відповіддю Данілову не затягнув. Він закликав секретаря РНБО "поважати сотні тисяч українських військовослужбовців та мільйони українських громадян, російськомовних, так само, як і сам Данілов, які на своїй рідній мові є аж ніяк не меншими патріотами України, ніж він".

Крім того, він звинуватив Данілова в тому, що йому нібито було відомо про напад росії ще у вересні 2021 року, але той нікому про це не сказав.

"Рекомендував би Данілову десь дізнатися про те, що написано в Конституції України та навчитися поважати її, ознайомитися зі змістом 161 статті Кримінального Кодексу України, припинити вчинки та робити заяви, що йдуть у розріз із процесом вступу України до Європейського Союзу", — написав депутат.

Бужанський упевнений, що випад на його адресу є помстою "за неодноразову гостру критику".

Під час телемарафону 31 травня Бужанський спершу не став відповідати на вітання "Слава Україні", а після чого почав дискусію з ведучим на тему того, що він нібито не повинен говорити з ним українською мовою. Нардеп спробував навести аргументи, але у результаті нічого не вийшло.

Раніше "Телеграф" писав про те, що саме Бужанський є автором скандального законопроекту про навчання державною мовою, який був покликаний значно скоротити кількість української мови у навчальних закладах.