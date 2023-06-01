Скандальний нардеп Бужанський не відповів на гасло "Слава Україні" в прямому ефірі та відмовився говорити українською (відео)

Зневага Бужанського до української мови обурила мережу

Скандальний нардеп Максим Бужанський від партії "Слуга народу", який є противником дерусифікації, до прикладу був проти знесення пам’ятника Ватутіну, потрапив у скандал. Під час прямого ефіру він відмовлявся говорити українською та відповідати на гасло "Слава Україні".

Фрагменти прямого ефіру з телеканалу "Київ24" виклав у своїх соцмережах активіст Сергій Стерненко. В одному з відео ведучий говорить нардепу "Слава Україні", той теж повторює "Слава Україні". Тож ведучий сказав "Героям слава" замість нього.

Потім журналіст попросив Бужанського говорити українською, але той відмовив, сказавши, що його можуть попросити про що завгодно, але він говоритиме так, як вважатиме за потрібне.

"Наші глядачі багатомовні. Наші глядачі багатомовні. Багатомовні", — відрізав Бужанський на неодноразові прохання говорити державною. Та додав, що це "розпалювання ворожнечі за мовною ознакою".

В мережі його висловлювання викликали шквал гніву. Також українців цікавить реакція "Слуги народу" на висловлювання Бужанського та подальша доля його мандату, крім того, люди не зовсім розуміють, чому скандального нардепа взагалі покликали в ефір. Тим часом у "Слузі народу" не відреагували на ситуацію.

Нагадаємо, що раніше нардеп Максим Бужанський був ярим противником перейменування вулиці у Дніпрі на честь Степана Бандери. Однак міський голова Дніпра Філатов вступив з ним у суперечку.

Також Бужанський відомий, як автор скандального законопроєкту про навчання державною мовою, який був покликаний значно скоротити кількість української в навчальних заклада. Тоді це викликало занепокоєння Світового конгресу українців.