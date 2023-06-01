Скандальный нардеп Бужанский не ответил на лозунг "Слава Украине" в прямом эфире и отказался говорить по-украински (видео)

Пренебрежение Бужанского к украинскому языку возмутило сеть

Скандальный нардеп Максим Бужанский от партии "Слуга народа", который является противником дерусификации, к примеру, был против сноса памятника Ватутину, попал в скандал. Во время прямого эфира он отказывался говорить по-украински и отвечать на лозунг "Слава Украине".

Фрагменты прямого эфира с телеканала "Киев24" изложил в своих соцсетях активист Сергей Стерненко. В одном из видео ведущий говорит нардепу "Слава Украине", тот тоже повторяет "Слава Украине". Так что ведущий сказал "Героям слава" вместо него.

Затем журналист попросил Бужанского говорить по-украински, но тот отказал, сказав, что его могут попросить о чем угодно, но он будет говорить так, как сочтет нужным.

"Наши зрители многоязычны. Наши зрители многоязычны. Многоязычные", — отрезал Бужанский по неоднократным просьбам говорить на государственном. Но добавил, что это "разжигание вражды по языковому признаку".

В сети его выражения вызвали шквал гнева. Также украинцев интересует реакция "Слуги народа" на высказывания Бужанского и дальнейшая судьба его мандата, кроме того люди не совсем понимают, почему скандального нардепа вообще позвали в эфир. Тем временем в "Слуге народа" не отреагировали на ситуацию.

Напомним, что ранее нардеп Максим Бужанский был ярым противником переименования улицы в Днепре в честь Степана Бандеры. Однако городской голова Днепра Филатов вступил с ним в спор.

Читайте также:

Также Бужанский известен как автор скандального законопроекта об обучении на государственном языке, который был призван значительно сократить количество украинского в учебных заведениях. Тогда это вызвало беспокойство Всемирного конгресса украинцев.