В Киеве снесли памятник Ватутину. Почему даже сейчас это вызывало споры

Культ Ватутина расцвел в рамках мифа о "Большой победе". С точки зрения истории Украины к этой фигуре много вопросов

В Киеве снова памятникопад: вчера соцсети обсуждали полет статуи российскому летчику Валерию Чкалову, сейчас пришел черед генерала Николая Ватутина. Монумент советскому генералу Ватутину, и еще более парадоксально, — его настоящие останки в гробу под монументом, расположены прямо возле Верховной рады.

Рассказываем, кто такой Николай Ватутин и почему нашлись те, кто с решением не согласился.

Что не так с Ватутиным

Николай Ватутин родом из российской Белгородщины, получил посмертно звание героя Советского Союза, но с точки зрения Украины героем его назвать очень сложно. Даже официально Институт нацпамяти с 2014 года рассматривает Ватутина как борца против независимости.

Вот как выглядел его жизненный путь:

1920 год — Ватутин вступает в Красную армию, где активно участвует в уничтожении украинской повстанческой армии Нестора Махно. Далее воевал против УНР, повстанцев Холодного Яра.

В 1943 году — командовал форсированием Днепра, где массово использовал "чернопиджачников" — мобилизованных, которые не были готовы к бою и не имели оружия. В армию мобилизовали всех подряд мужчин, в том числе и детей 16-18 лет.

Из-за отношения к людям как к пушечному мясу потери оказались такими ужасными, что несколько дней воды Днепра были красными от крови. Сотни трупов выносило течением.

Как он очутился в Киеве?

В 1944 году кортеж Ватутина попал в засаду бойцов УПА в Ровенской области. Он получил ранение в ягодицу и несколько дней транспортировался в больницу, после чего самолетом был доставлен в Киев. Он поздно получил помощь и впоследствии скончался в киевском госпитале.

Момент прощания с Ватутиным Никиты Хрущева

17 апреля 1944 года Ватутина помпезно похоронили в Киеве в Мариинском парке, прощание длилось 3 дня.

В 1948 году ему установили огромный надгробный памятник (к 30-летию УССР). К монументу возлагали цветы официальные делегации, когда возникала необходимость почтить память погибших в войне.

Культ Ватутина расцвел в 60-х вместе с мифом о "Великой Победе". В его честь переименован ряд населенных пунктов (например, город Ватутино Черкасской обл.) и улиц.

Дискуссия о сносе

Памятник Ватутину до и после сноса

К сносу памятника Киев медленно приближался с 2014 с добавлением Ватутина в список борцов против независимости. С этого времени было около десятка попыток разрушить или повредить памятник, его облили красной краской.

7 февраля Минкульт исключил памятник Ватутина из достопримечательностей. 8 февраля межведомственная комиссия при Киевгорсовете решила демонтировать монумент. Далее его перенесут в музейное пространство. Обсуждается перенос могилы Ватутина на Лукьяновское военное кладбище.

Однако были те, кто защищал его монумент. Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, уже ранее назвавший переименование улицы Ватутина "плевком в могилу предков", вступился и за его памятник.

Сейчас Бужанский написал, что "это памятник каждому киевлянину".

"… Это памятник каждому из шести тысяч бойцов, погибших непосредственно при освобождении Киева осенью 43 года, и каждому из четырехсот тысяч, погибших в Битве за Днепр. Памятник каждой матери, каждой дочери, каждому осиротевшему мальчику, чьи дети и родители погибли, увольняя Киев", — пишет Бужанский.

Максим Бужанский встал на защиту Ватутина

Неудобный нюанс состоит еще и в том, что под памятником остались останки Ватутина, у которого есть живые внуки в России. Дочь Елена признавалась, что семья была против идеи установки памятника в центральном киевском парке, но настоял Хрущев.

Внук Александр хотел похоронить деда с почестями. А сейчас он называет тех, кто снес памятник, изуверами и "неофашистами".

"Не удивлюсь, если украинские неофашисты соберут его кости в ведро и начнут кричать свои лозунги разбрасывать их на улицах Киева… Их не смущает, что Ватутин увольнял Киев ", — сказал внук.

В то же время, как видно из снесенного памятника, аргументы его противников оказались сильнее. Владимир Вятрович после сноса памятника иронизировал о значении надписи "Генералу Ватутину от украинского народа":

Владимир Вятрович пошутил о том, что именно подарили украинцы Ватутину

А советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец после сноса памятника подытожил, что не может в центре Киева стоять памятник человеку, который до Второй мировой воевал против украинских повстанцев.

" Не секрет, что многие историки пишут о его весомой роли в преследовании сторонников независимой Украины", — добавил Белоцерковец и анонсировал, что следующими будут монументы Пушкину и Щорсу.

Ранее "Телеграф" узнавал, почему улицы Киева до сих пор переполнены памятниками советским и российским деятелям, несмотря на длительное время полномасштабной войны.