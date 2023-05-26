Заступник спікера Верховної Ради з’явився на публіці з травмою (ексклюзивне фото)

Очевидно, травму нардеп отримав нещодавно

Перший заступник голови Верховної Ради України та колишній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко отримав травму ноги.

Як повідомляє "Телеграф", у п’ятницю, 26 травня, він взяв участь у 15-му щорічному Київському Форумі безпеки, заснованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Як видно на знімку, заступник спікера українського парламенту був присутній на заході з шиною на правій нозі.

Що саме трапилося з ногою чиновника достеменно невідомо, проте на ранніх фото з Парижа від 24 травня шини ще не було, а тому можна зробити висновок, що травму він отримав нещодавно.

Попри це Корнієнко зміг без проблем виступити на форумі.

Олександр Корнієнко

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше розповів, що під час виконання одного із бойових завдань отримав поранення під серце. За його словами, під час боїв на Донбасі уламки від міни пошкодили йому шию та спину. Крім того, він зізнався, що також має кульове поранення правої руки, через що мав проблеми з її згинанням.