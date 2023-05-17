У прем'єра Вірменії серед білого дня намагалися викрасти сина: подробиці

Син політика отримав травму ноги

У прем’єрміністра Вірменії, якому путін особисто подарував перстень, нібито намагалися викрасти сина. Це сталося біля будинку.

Про це повідомляє газета "Айкакан Жаманак" (Вірменський час), головним редактором якої є дружина Нікола Пашиняна — Ганна Акопян.

Так, за даними видання, 17 травня невідомі намагалися викрасти сина Нікола Пашиняна Ашота, коли той перебував просто біля свого будинку.

"За попередньою інформацією, учасниками викрадення є члени громадської організації "Поклик синів" ( створена батьками загиблих у карабахській війні восени 2020 року військовослужбовців — Ред.) , які змусили Ашота Пашиняна сісти в їхню машину, але в якийсь момент Ашот Пашинян встиг випригнути з машини, що зупинилася, але внаслідок чого його збила машина, яка прямувала за членами тієї ж організації", — йдеться в повідомленні.

У матеріалі зазначається, що внаслідок інциденту Ашот Пашинян отримав травму ноги, а члени громадської організації "Поклик синів" втекли з місця події. Ашот Пашинян звернувся до правоохоронців.

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