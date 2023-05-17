У премьера Армении средь бела дня пытались похитить сына: подробности

Сын политика получил травму ноги

У премьер-министра Армении, которому путин лично подарил перстень, якобы пытались похитить сына. Это произошло прямо возле дома.

Об этом сообщает газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время), главредом которой является супруга Никола Пашиняна — Анна Акопян.

Так, по данным издания, 17 мая неизвестные пытались похитить сына Никола Пашиняна Ашота, когда тот находился прямо у своего дома.

"По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей" (создана родителями погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих — Ред.), которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но в какой-то момент Ашот Пашинян успел выпрыгнуть из остановившейся машины, но в результате чего его сбила машина, следовавшая за членами той же организации", — говорится в сообщении.

В материале указывается, что в результате инцидента Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены общественной организации "Зов сыновей" скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян обратился к правоохранителям.

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