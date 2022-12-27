Премьер Армении разразился обвинениями в адрес путина: что разгневало Пашиняна

В Ереване рассчитывают обсудить выход из сложившейся ситуации

В Армении в очередной раз сделали ряд громких заявлений. В этот раз там обвинили российского диктатора в бездействии российских "миротворцев".

Как пишет издание "Европейская правда", премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с российским диктатором высказал ему претензии по поводу бездействия российских "миротворцев" в Карабахе. По его словам, ни уже 20 дней не контролируют критически важный для снабжения Лачинский коридор.

Пашинян отметил, что кризис с Лачинским коридором сейчас является для него вопросом №1.

"Вы знаете, что уже почти 20 дней он (коридор) перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению (от ноября 2020 года) президента рф, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев", — передает издание слова Армянского лидера.

При этом, как пишут журналисты, в Ереване рассчитывают обсудить выход из сложившейся ситуации.

Отметим, что в прошлом ноябре 2022 года премьер Армении устроил демарш на саммите ОДКБ и отказался подписывать ключевой документ. Пашинян раскритиковал организацию за то, что она не может выполнить свои союзные обязательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале осени на границе Азербайджана и Армении вспыхнули бои, после чего первая официально попросила ОДКБ о военной помощи.